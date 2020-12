Tal como Emmanuel Macron, Jean Castex também vai cumprir 7 dias de isolamento.

Primeiro-ministro francês também está em isolamento

Teresa CAMARÃO

O primeiro-ministro francês, Jean Castex também se viu obrigado a ficar em isolamento profilático, depois do Presidente dos gauleses ter sido diagnosticado com a infeção provocada pelo novo coronavírus.

A informação foi confirmada peço líder do Senado, Gérard Larcher, na abertura de uma sessão durante a qual estava previsto o chefe de Estado apresentar o plano de vacinação contra a covid-19 em França, como escreve o Le Monde.

Ainda no arranque desta semana, face aos avanços e recuos do confinamento no país, o chefe de Estado confirmou ter sido testado por várias vezes à covid-19 desde a chegada da doença ao território francês. Com o teste positivo desta quinta-feira arrisca provocar um isolamento profilático quase generalizado entre os líderes europeus e todos os trabalhadores que compareceram ao Conselho Europeu da semana passada.





