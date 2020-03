Primeiro-ministro do Canadá em quarentena

Há várias personalidades contaminadas ou em quarentena.

Tom Hanks, na Austrália, foi a primeira pessoa a relatar estar infetado com o coronavírus. Mas além do ator, há muitas outras celebridades afetadas. Assim, Sophie Grégoire Trudeau, esposa do primeiro-ministro canadiano, deu positivo para o novo coronavírus na quinta-feira e ficará de quarentena "indefinidamente", enquanto o chefe do governo permanecerá em isolamento por duas semanas. "O primeiro-ministro está de boa saúde e não mostra sintomas", afirmaram fontes do Governo.

No entanto, como medida de precaução e a conselho dos médicos, ele ficará isolado durante 14 dias", anunciou o gabinete de Justin Trudeau, observando que a mulher do primeiro-ministro se sentia "bem" e que os seus sintomas permaneciam "moderados". Justin Trudeau, 48 anos, não será testado "nesta fase" e "continuará a desempenhar as suas funções ao máximo", disse o seu gabinete, acrescentando que o primeiro-ministro se dirigirá aos canadianos na sexta-feira.

No Brasil, é o presidente Jair Bolsonaro que está preocupado. Na quinta-feira, surgiu num vídeo com uma máscara protetora, dizendo que saberia "nas próximas horas" se está contaminada pelo coronavírus. "Estou usando uma máscara porque quando voltamos da nossa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas (da delegação) que viajou connosco fez o teste em São Paulo, e deu positivo", disse o chefe de Estado de 64 anos num vídeo transmitido ao vivo no Facebook. A questão é que a pessoa infectada se encontrou com o presidente norte-americano Donald Trump, que ainda não deu nenhuma notícia sobre sua saúde. O vírus também está a invadir o mundo do futebol. Por exemplo, Paolo Dybala, um dos companheiros de Cristiano Ronaldo na Juventus, foi infectado, de acordo com o jornal argentino El Nacional. Quanto a Ronaldo, a última notícia é que ele ainda está em isolamento na Madeira. "Os funcionários do Arsenal terão de ficar isolados". Na Inglaterra, foi o treinador do Arsenal que foi atingido. Mikel Arteta deu positivo no teste do coronavírus e foi colocado em isolamento, disse o clube da Premier League inglesa. "Os funcionários do Arsenal que estiveram recentemente em contacto próximo com Mikel terão que se isolar de acordo com as diretrizes de saúde do governo", disse o clube. Estes incluem jogadores da primeira equipa, pessoal técnico e uma série de colaboradores no centro de formação de Colney, no norte de Londres. Como resultado, a administração do clube da Premier League ordenou o encerramento do centro e convocou uma reunião de crise para hoje de manhã.