Os passageiros estão em quarentena nas cabines do navio, enquanto aguardam autorização para desembarcar em Barbados.

Primeiro cruzeiro nas caraíbas com cinco passageiros com covid-19

O primeiro cruzeiro a navegar nas Caraíbas desde a pandemia que obrigou a suspender estas viagens, teve que regressar a Barbados depois de cinco passageiros terem testado positivo à covid-19.

Num comunicado, o SeaDream Yacht Club não disse quantos passageiros tinham recebido testes positivos. Mas uma jornalista dos jornais britânicos Times e Sunday Times que estava a bordo, escreveu no Twitter que cinco pessoas tinham tido resultados positivos nos testes.

Os passageiros estão a cumprir quaretena nas cabines enquanto o navio aguarda autorização para desembarcar em Barbados.. Todos os testes da tripulação deram negativo, revelou a empresa proprietária do cruzeiro. Há 53 passageiros e 66 tripulantes no navio. O episódio surge quando as maiores empresas de cruzeiros, incluindo a Carnival Corp. e a Royal Caribbean Cruises Ltd., procuram provar a segurança para poderem navegar novamente a partir dos EUA.

Os passageiros da SeaDream 1 foram submetidos a dois testes Covid-19 antes de embarcarem, e todos eles estão a ser testados de novo, de acordo com a companhia.



Desde Março, que o setor dos cruzeiros tem estado essencialmente parado, com as empresas a investir muitas verbas apenas para manterem os navios até poderem aceitar clientes novamente.

As acções das empresas de cruzeiros caíram ontem, com o Carnaval a cair 7,9%, a Royal Caribbean a descer 3,9% e a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. a cair 3,4%.