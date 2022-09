Um bloco sem precedentes de partidos de direita com o partido de extrema-direita venceu por pouco as eleições parlamentares suecas, expulsando o governo de coligação centro-esquerda do poder.

Primeira-ministra sueca admite derrota e demite-se

AFP

O líder dos conservadores suecos, Ulf Kristersson, já está a trabalhar na formação de um governo esta quinta-feira, depois da sua coligação e da extrema-direita terem conquistado, à tangente, a vitória nas eleições do passado domingo. "Estou agora a começar o trabalho de formar um novo governo eficaz", disse Kristersson, na quarta-feira à noite, em reação à vitória sem precedentes deste bloco de direita, que expulsou a coligação de centro-esquerda do poder, ao fim de oito anos. "Agora vamos voltar a pôr a Suécia em ordem", prometeu.



A primeira-ministra sueca Magdalena Andersson reconheceu ontem a derrota à esquerda e a vitória do bloco de direita e extrema-direita nas eleições parlamentares, após uma contagem quase completa dos votos numa eleição muito renhida.

O bloco de três partidos de direita com a extrema-direita, os Democratas Suecos (SD) tem "uma pequena maioria, mas mesmo assim uma maioria", afirmou Magdalena Andersson, numa conferência de imprensa. "Por conseguinte, amanhã (quinta-feira) pedirei para ser afastada como primeira-ministra e a responsabilidade pelo futuro [do país] será atribuída ao presidente do parlamento", acrescentou.

De acordo com os resultados praticamente finais de mais de 99% das mesas de voto, o bloco de direita/extrema-direita, liderado pelo conservador Ulf Kristersson, conquistou 176 lugares, contra 173 para o bloco de centro-esquerda liderado por Magdalena Andersson.

Apesar de as eleições terem decorrido no domingo, foi necessário esperar pela contagem de algumas dezenas de milhares de votos em falta na quarta-feira para validar os resultados. Apenas algumas mesas de voto ainda estavam por apurar na quarta-feira ao início da noite.

