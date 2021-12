Divulgação do caso por uma revista de celebridades levou a pedido da desculpas da própria Sanna Marin nas redes sociais.

Primeira-ministra finlandesa em discoteca após contacto com caso positivo

AFP

A primeira-ministra finlandesa Sanna Marin enfrenta uma chuva de críticas após ter frequentado um clube noturno no fim de semana após um membro do Governo ter testado positivo para a covid-19.

A jovem ministra, de 36 anos, pediu desculpas na segunda-feira após uma revista de celebridades finlandesa ter revelado o caso. Sanna Marin foi vista numa discoteca na capital finlandesa, Helsínquia, horas depois do ministro dos Negócios Estrangeiros, Pekka Haavisto, ter testado positivo.

Segundo a mensagem, a própria foi informada pela sua comitiva que "não necessitava de se isolar, apesar de ter estado em contacto com uma pessoa infetada". Mas horas depois, quando já estava no clube, recebeu uma mensagem num outro telefone de trabalho que não tinha consigo a pedir para se isolar e realizar um teste à covid-19. " Vi esta mensagem no domingo e imediatamente fiz um teste que deu negativo", referiu no post.

"Devia ter sido mais perspicaz e ter verificado duas vezes as diretrizes que me tinham sido dadas. Lamento muito não ter percebido que tinha de fazer isto", disse a líder social-democrata.

Uma sondagem encomendada do canal de televisão MTV3 revelou que dois terços dos inquiridos descreveram a sua saída como um "grave erro". A epidemia, há muito entre as mais baixas da Europa na Finlândia, encontra-se actualmente em níveis recorde, com casos diários de cerca de 300 por 100.000 habitantes. Também a oposição também atacou fortemente a chefe de Governo por não ter visto uma mensagem de texto durante a noite, informando-o de que afinal tinha de se isolar.

A primeira-ministra foi ainda criticada recentemente por postar em redes sociais fotos com amigos ou onde parece promover acessórios de moda. Em outubro, respondeu às críticas num post no Instagram citando um sucesso pop finlandês: "Hey boom-boomer, põe gelo no chapéu e mantém-te calmo".

"Sou uma representante da geração mais jovem e isto reflete-se na forma como trabalho e vivo", disse depois Sanna Marin à televisão pública Yle.

