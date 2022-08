Sanna Marin nega ter consumido substâncias ilícitas, como a oposição acusou, e já se submeteu a um teste de despiste de drogas.

Primeira-ministra da Finlândia criticada por dançar com amigos em vídeo

A primeira-ministra finlandesa está a ser alvo de uma torrente de críticas por parte da oposição devido a um vídeo, amplamente difundido nas redes sociais esta semana, em que aparece a dançar e a cantar com um grupo de amigos.

As imagens levaram a opinião pública a reprovar o comportamento de Sanna Marin, tido como impróprio para uma chefe de governo, e alimentaram a especulação dos outros partidos sobre a presença de drogas na festa.

Esta sexta-feira, o tablóide finlandês Seiska divulgou novas imagens em que Marin aparece a dançar com um homem num bar lotado em Helsínquia, citando uma testemunha que contou que a governante estava "visivelmente embriagada" e "dançou de forma íntima com pelo menos três homens".

"Ela parecia uma miúda de 20 e tal anos solteira", referiu a mesma fonte. "Era difícil acreditar que ela é casada".

Riika Purra, líder da oposição, e o deputado Mikko Karna, do Partido de Centro, que integra a coligação do governo liderado por Marin, foram algumas das figuras que encorajaram a primeira-ministra a submeter-se "voluntariamente a um teste [de despiste] de drogas", segundo a AFP.

PM diz que não tem "nada a esconder"

Sanna Marin negou ter usado quaisquer substâncias ilícitas e disse que apenas bebeu álcool e fez a festa "de forma efusiva". Aos jornalistas, sublinhou que não tem "nada a esconder" e afirmou que "não teria problemas em fazer um teste".

Foi isso mesmo que acabou por fazer esta sexta-feira, segundo avançou a BBC. A primeira-ministra voltou a dizer que não fez nada ilegal. "Nem nos meus anos de adolescente consumi drogas", declarou, acrescentando que fez o teste para acalmar os ânimos.

Apesar das críticas, também há quem defenda o direito da governante a divertir-se com os amigos. Antti Lindtman, líder da bancada parlamentar do Partido Social-Democrata da Finlândia (SPD), presidido por Sanna Marin, expressou o apoio do grupo à primeira-ministra.

Finlândia vai ter a primeira-ministra mais jovem do mundo Aos 34 anos Sanna Marin assume a liderança do governo finlandês e torna-se na política mais jovem a desempenhar este cargo em todo o mundo.

"Não vejo grande problema no facto de ela dançar com os amigos num evento privado", declarou, na conferência de verão do partido que está a decorrer em Kuopio, na Finlândia.

Apesar de ter conhecimento de que estava a ser filmada, a governante lamentou a divulgação do vídeo da festa sem o seu consentimento. "Acredito que as pessoas saibam que há uma separação entre o trabalho e o lazer."

Sanna Marin, de 36 anos, a mais jovem chefe do governo do mundo quando tomou posse, em 2019, já havia sido criticada em dezembro de 2021, por dançar até de manhã num bar de Helsínquia depois de ter estado em contacto com um ministro que tinha estado positivo à covid-19.

*com agências

