Primeira-ministra belga: "Chegou a hora do acordo"

Telma MIGUEL Postou a sua convição de um bom desenlace do Conselho Europeu no Twitter, juntamente com uma fotografia em que se encontra também Xavier Bettel.

Sophie Wilmès parece confiante num acordo. No Twitter publicou a foto da reunião entre o presidente do Conselho, Charles Michel, e o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin e a primeira-ministra belga. Von der Leyen acompanhou o encontro.

No Twitter, Wilmès escreveu: “Chegou a hora do acordo”.





