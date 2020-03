No dia em que mais delegados estavam em jogo para definir quem vai ser o candidato presidencial dos democratas, Joe Biden beneficiou do abandono de vários moderados. Bernie Sanders conquistou a Califórnia, o estado mais importante, e a corrida promete agora ser mais acesa.

Primárias. Joe Biden ressuscita com vitórias na Super Terça-Feira

No dia em que mais delegados estavam em jogo para definir quem vai ser o candidato presidencial dos democratas, Joe Biden beneficiou do abandono de vários moderados. Bernie Sanders conquistou a Califórnia, o estado mais importante, e a corrida promete agora ser mais acesa.

Apesar de ainda faltar o desfecho final, como na maioria dos filmes de Hollywood, tudo aconteceu como se esperava nos bastidores do Partido Democrata. Depois do abandono de Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e Tom Steyer, pré-candidatos às eleições primárias, o aparelho tratou de evitar uma vitória de Bernie Sanders na Super Terça-Feira unindo-se em torno de Joe Biden, antigo vice-presidente de Barack Obama. Em 48 horas, as peças do tabuleiro mexeram-se quando o veterano que se candidata pela terceira vez parecia arredado da corrida eleitoral. Com as vitórias no Texas, Virgínia e Massachusetts, Joe Biden está bem posicionado numa disputa a dois pelo lugar de candidato democrata às presidenciais de novembro. De acordo com projeções da Associated Press, Bernie Sanders conquistou o mais populoso e influente estado da Califórnia.

Joe Biden ganhou em nove dos 14 estados em jogo - Texas, Virgínia, Carolina do Norte, Massachusetts, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Minnesota e Alabama - alguns deles de especial importância. A maioria das vitórias no Sul era previsível, em grande parte impulsionada pelo voto afro-americano, mas as do Texas, Virgínia, Massachusetts e Minnesota foram contra o que as sondagens apontavam há quatro dias, recorda o El País. No Texas, o segundo maior estado (228 dos 1357 delegados em jogo neste dia), ganhou por quatro pontos percentuais a Sanders (33-29%). Sanders ganhou em Vermont, Colorado, Utah e, de acordo com projeções, a jóia da coroa, Califórnia, o território mais populoso, com 415 delegados em jogo quando são precisos 1991 para garantir a nomeação. Os resultados finais deste território vão demorar a ser conhecidos. Com 38%, parecia um vencedor, mas tinha o sabor de um perdedor. O Maine ainda estava para ser decidido com Biden à frente por um ponto percentual.

Biden, paradoxalmente, dirigiu-se ao público de Los Angeles, num dos poucos estados que perdeu. "Eles não lhe chamam Super Terça-Feira por nada", exclamou. "Vamos fazer com que todos embarquem, queremos um candidato que vença Donald Trump", afirmou, e aproveitou a oportunidade para lançar alguns dardos ao seu rival, desdenhando aqueles que prometem "uma revolução" mas não mobilizam a maioria do eleitorado.

Há apenas três dias, a Super Terça-Feira parecia destinada a coroar Sanders que liderava as sondagens. Mas a corrida tomou um rumo dramático depois das primárias de sábado na Carolina do Sul. Biden venceu com autoridade e pressionou os seus rivais moderados a favorecerem a sua candidatura em detrimento do senador de Vermont, um independente que propõe uma mudança de esquerda. Na segunda-feira, Pete Buttigieg, que tinha ganho em Iowa e empatado em New Hampshire, e a senadora Amy Klobuchar, que não conseguiu alcançar apoio de dois dígitos nas sondagens nacionais, retiraram-se e apelaram a uma votação em Biden. Dois dias antes, o homem de negócios Tom Steyer tinha-se demitido.

Quem também não tem razões para estar contente é a campanha de Elizabeth Warren. A candidata não conseguiu chegar ao terceiro lugar. Os delegados que decidem a nomeação são repartidos em cada estado proporcionalmente aos votos emitidos, desde que seja atingido um limite mínimo de 15%. Na maioria dos estados em jogo esta noite, incluindo a Califórnia e o Texas, Warren ficou aquém das expetativas.

Outro dos derrotados da noite foi o multimilionário Mike Bloomberg. O dono do império da informação que leva o seu apelido estreou-se nesta corrida com o maior investimento de sempre, mais do que todos os outros candidatos juntos. Apenas ganhou na Samoa americana, um pequeno território no Pacífico Sul.

Mas ainda nada está decidido. Estados importantes como Michigan, Flórida, Pennsylvania, Ohio, Nova Iorque ou Arizona ainda não votaram com muitos delegados ainda por atribuir. O certo é que fica a expetativa de saber quem vai enfrentar Donald Trump nas presidenciais. O candidato da esquerda ou o candidato do establishment?

