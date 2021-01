Segundo o ministério da Saúde francês, apenas 516 pessoas tinham recebido a vacinação até 1 de janeiro.

Pressão sobre Macron aumenta durante chuva de críticas à lentidão da campanha de vacinação francesa

A pressão para acelerar a campanha de vacinação contra a covid-19 em França está a aumentar. Esta segunda-feira, Emmanuel Macron enfrentou uma onda de críticas ao governo, havendo cada vez maior razões para intervir. Também ele se mostrou "lívido" com o ritmo lento do processo, segundo a AFP.

Pouco mais de 500 pessoas receberam a vacina até agora em França, com críticos a apontar para as 200.000 pessoas que foram imunizadas na Alemanha num período de tempo semelhante, após a campanha de vacinação a nível da UE ter começado há uma semana.

Sob fogo dos críticos devido a um início muito lento da sua campanha de vacinação contra a covid-19, o governo prometeu na segunda-feira um rápido aumento, incluindo todos os prestadores de cuidados de risco, não apenas os dos lares de idosos.

"O que temos visto é um escândalo governamental", disse à France 2 television Jean Rottner, o chefe da região oriental da Grande Est de França, que tem visto um aumento particularmente acentuado das infeções.

"As coisas têm de acelerar", disse Rottner, membro do partido de oposição. "Os franceses precisam de clareza e de mensagens firmes de um governo que saiba para onde vai. Não está a dar esta impressão".

França com mais de 370 mortos num só dia A França registou nas últimas 24 horas 378 novas mortes devido à covid-19, elevando o total de mortes no país para 65.415 óbitos, segundo divulgaram hoje as autoridades francesas.

No entanto, numa aparente mudança de rumo face à pressão, o ministro da Saúde Olivier Veran anunciou que os trabalhadores da saúde com mais de 50 anos poderiam ser vacinados a partir de segunda-feira.



Segundo a AFP, com a pressão crescente sobre Macron para assumir a responsabilidade pessoal pela situação, o Elysee disse que o presidente iria acolher uma reunião esta segunda-feira incluindo o primeiro-ministro Jean Castex, para discutir o programa de vacinação.

A situação é agravada por um ceticismo sobre as vacinas em França que é muito superior ao de outros países, apesar de ter sido o país que trouxe ao mundo Louis Pasteur, o cientista do século XIX que foi pioneiro na imunização. De acordo com uma sondagem de opinião realizada pela Ipsos Global Advisor em parceria com o Fórum Económico Mundial na semana passada, apenas 40% dos franceses querem tomar a vacina em comparação com 77% na Grã-Bretanha.

No seu discurso de Ano Novo à nação, Macron tinha prometido que não haveria "atrasos injustificáveis" no lançamento da vacinação, mas o jornal Journal du Dimanche noticiou no domingo que o presidente tem estado a sondar em privado sobre a velocidade do progresso.

Segundo a AFP, Macron terá dito que se trata de um ritmo ao nível de "um passeio familiar" que não era "digno do momento nem do francês", citou o jornal. "Estou em guerra de manhã, ao meio-dia, à tarde e à noite", disse Macron, que recentemente se recuperou d covid-19. "Espero o mesmo empenho de todos". Isto não vai servir. Tem de mudar rápida e firmemente".

O vice-presidente do Rally Nacional de extrema-direita (RN), Jordan Bardella, disse que a França se tinha tornado o "motivo de riso do mundo". "Vacinámos, numa semana, o mesmo número que os alemães vacinaram em 30 minutos. É vergonhoso", disse Bardella à televisão RTL.

Segundo o ministério da Saúde francês, apenas 516 pessoas tinham recebido a vacinação até 1 de janeiro. O governo tinha iniciado a campanha de vacinação visando os residentes dos lares, um processo laborioso dado que é necessário o consentimento de cada paciente.

"A França vai receber o chapéu de burro na Europa para as vacinas?" perguntou o Le Monde. "Se a arte do governo reside na implementação... então estamos a viver uma crise política", acrescentou um editorial no Le Figaro.

Dominique le Guludec, chefe da Alta Autoridade Sanitária Francesa (HAS) defendeu a estratégia para atingir os idosos, dizendo que eram eles os mais em risco de hospitalização ou morte. "É preciso manter a calma e dar prioridade, porque se vacinarmos muitas pessoas mas não as certas, levará meses a reduzir as hospitalizações e as mortes", disse à BFM-TV.

Até agora, a UE aprovou apenas a vacina Pfizer-BioNTech, enquanto uma vacina desenvolvida pela Sanofi francesa e pela GSK britânica só estará pronta no final do ano devido a atrasos. O governo tem negado veementemente que está a resistir para que uma vacina francesa de origem caseira fique disponível.

O proeminente político verde francês Yannick Jadot acusou o governo de apostar na vacina Sanofi, cujo atraso descreveu como um "fiasco industrial francês". Jadot disse à Radio Classique que em vez de culpar os outros Macron tem uma parte da responsabilidade. "O presidente nomeou-se o generalissimo da guerra contra Covid, mas coloca a culpa nos que estão na linha da frente", disse.



