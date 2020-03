Presos tentam 'contratar' Ronaldinho Gaúcho

Ronaldinho Gaúcho que está preso no Paraguai é a estrela do cárcere onde os seus companheiros tentam agora recrutá-lo para as suas equipas do torneio interno prisional.

Depois de o juiz paraguaio Gustavo Amarilla rejeitar o pedido de libertação do astro brasileiro Ronaldinho Gaúcho, os seus companheiros de prisão começaram a mobilizar-se para o recrutar para as suas equipas do torneio interno dos prisioneiros. A informação foi publicada pelo jornal ABC Color no Paraguai.

O torneio de futsal vai contar com a presença de polícias e prisioneiros. A competição é jogada em duas categorias: livre e sénior. O primeiro não tem limite de idade, enquanto o segundo é para jogadores com mais de 35 anos.

Ronaldinho teria prometido aos seus companheiros prisioneiros que jogaria na competição se não fosse libertado. Algumas das equipas seniores que tencionam contratá-lo são o Villa Real, Pira Guasu, Halcones, Chacarita, Sport Espada, Sport Pitufo e Negro Cumbiero.

De acordo com a Lusa, o ex-jogador de futebol está detido desde a noite de 4 de março por falsificação de passaporte. A detenção é resultado de uma operação de busca e apreensão da Polícia paraguaia que encontrou dois passaportes falsos, o de Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho Gaúcho) e o do seu irmão Roberto, que também viajou ao Paraguai.

