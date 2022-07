Segurança alimentar dos países mais pobres está em risco.

Mundo 2 min.

Crise alimentar

Presidente turco diz que acordo para retirar os cereais da Ucrânia está para breve

Telma MIGUEL Segurança alimentar dos países mais pobres está em risco.

Erdogan adiantou esta terça-feira que dentro de pouco mais de uma semana poderão ser abertos corredores seguros no Mar Negro para transportar as muitas toneladas de cereais e óleo de girassol para zonas ameaçadas de fome.

O bloqueio que a marinha russa fez nos portos do Mar Negro aos milhões de toneladas de cereais armazenados, sobretudo em Odessa, tem ameaçado a segurança alimentar mundial. Apelos desesperados de líderes de todo o mundo e sobretudo dos responsáveis do Programa Alimentar das Nações Unidas - que compra grande parte dos alimentos à Ucrânia para os distribuir em zonas do Corno de África e do Médio Oriente - não têm dado resultado.

O novo pânico? O mundo a enfrentar uma fome bíblica O bloqueio russo à saída de cereais da Ucrânia pode provocar uma fome à escala mundial, sobretudo em África. A UE, os EUA e as Nações Unidas pedem à Rússia para permitir corredores de transporte para outros portos europeus. “Entrámos na era da diplomacia alimentar”, disse o chefe das Relações Externas da UE.

Nos tempos mais recentes, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, tem estado a negociar um acordo entre Kiev e Moscovo para se encontrar uma solução para escoar os cereais por via marítima. "Estão a decorrer as negociações para que todo o cereal e o óleo de girassol cheguem ao mundo. Dentro de uma semana ou em 10 dias vamos intensificar as conversações e tentar chegar a um resultado", disse Erdogan em Ankara, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi.

Draghi salientou que a Turquia estava a ter um papel fundamental nas negociações no plano que foi apresentado durante a reunião do G7, no final de junho, pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. O papel da Turquia quando os barcos começarem a sair dos portos ocupados será o de "garantir que não são atacados e que não transportam armas", disse Draghi.

Segundo o primeiro-ministro italiano, este plano é muito encorajador, uma vez que não requer a "desminação" das águas, infestadas tanto por explosivos russos como ucranianos. Já há corredores identificados que serão passagens seguras, sendo que o último elemento que falta, segundo disse Draghi na capital turca, é "o acordo final do Kremlin".

Como o Luxemburgo vai ajudar na reconstrução da Ucrânia O Grão-Ducado está focado em oferecer soluções de habitação aos deslocados internos da Ucrânia.

Além do resultado imediato de travar a crise humanitária que já se desenrola nos países mais frágeis afetados pela fome, o acordo terá, segundo Draghi, "um valor estratégico muito elevado", por ser um balão de ensaio para as negociações para a paz. "No contexto dos esforços para alcançar a paz, este é um primeiro passo para um acordo, e para um objetivo que tem que nos envolver a todos porque afeta as vidas de milhões de pessoas nos países mais pobres", disse esta terça-feira aos jornalistas após o encontro com o Presidente turco.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.