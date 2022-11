O projétil, que caiu na pequena povoação de Przewodow na terça-feira, fez duas vítimas mortais.

Guerra na Ucrânia

Presidente polaco visita local atingido por míssil e reitera que foi um “acidente”

Lusa O projétil, que caiu na pequena povoação de Przewodow na terça-feira, fez duas vítimas mortais.

O Presidente polaco, Andrzej Duda, visitou esta quinta-feira o local junto à fronteira entre a Polónia a e Ucrânia atingido na passada terça-feira por um míssil que matou duas pessoas, e confirmou que se tratou de um “acidente”.

Na pequena povoação de Przewodow, Duda declarou ter contactado com o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky e admitiu existirem “grandes emoções” na sequência da situação originada pela queda do míssil.

'Estou com medo. Não dormi'. Míssil caiu perto da escola primária da aldeia polaca Diretora da escola primária de Przewodow disse que um dos mortos era casado com uma empregada de limpeza do estabelecimento escolar e que o outro era pai de um antigo aluno.

“Em nossa opinião, a explosão do míssil foi o resultado de um acidente, este facto não pode ser considerado como um ataque à Polónia”, disse Duda perante os ‘media’ polacos.

O chefe de Estado polaco baseou-se na tese que assenta nos resultados preliminares da investigação e explicou que “a Rússia disparou centenas de mísseis, a Ucrânia defendeu-se, e devido a isso ocorreu um incidente em Przewodow”.

"A última responsabilidade é da Rússia", diz Polónia

“De certa forma, esta é uma tragédia comum”, comentou o dirigente polaco, que concordou com a participação ucraniana na investigação do caso, apesar de precisar que “a participação de representantes da Ucrânia (….) deve realizar-se em conformidade com o direito internacional aplicável”.

Após o impacto do míssil antiaéreo na povoação polaca, o Presidente ucraniano reiterou que o projétil foi lançado pela Rússia, mas investigações posteriores indicam que poderá tratar-se de um míssil disparado pelas forças ucranianas e que se desviou da rota.

Polónia. Míssil era ucraniano, mas 'a culpa não é da Ucrânia' O líder da NATO, Jens Stoltenberg, vincou: “A Rússia tem a responsabilidade última, uma vez que continua a sua guerra ilegal contra a Ucrânia”.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, e ainda Duda, compareceram na quarta-feira perante os ‘media’ para confirmar que a teoria mais plausível aponta para a autoria ucraniana, apesar de sublinharem que “a última responsabilidade é da Rússia”, por ter iniciado a guerra.

Por sua vez, Jakub Kumoch, responsável pela política internacional no gabinete presidencial, afirmou que “existem imagens de vídeo” que apoiam a teoria de que o míssil foi disparado pela Ucrânia e sublinhou que “existem peritos polacos e norte-americanos” envolvidos na investigação e “capazes de calcular a direção de onde veio o míssil e inclusive a quantidade de combustível que utilizou”.

O funeral das duas vítimas está previsto para o próximo sábado.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.