Presidente americano prometeu mais armamento a Kiev.

Guerra na Ucrânia

Presidente dos EUA visita Kiev de surpresa

Lusa Presidente americano prometeu mais armamento a Kiev. Visita acontece pouco antes de se assinalar um ano após o início da invasão russa da Ucrânia.

(Notícia atualizada às 12h18, com o anúncio da entrega de mais armamento dos EUA à Ucrânia.)

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou esta segunda-feira de manhã a Kiev para uma visita não anunciada, a primeira desde o início da invasão russa, que completa um ano na sexta-feira, informou a imprensa ucraniana.

Biden encontrou-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev, depois de os dois se terem reunido, pela primeira vez, em 21 de dezembro.

Na visita, Biden prometeu mais armamento à Ucrânia. "Vou anunciar a entrega de outros equipamentos essenciais, incluindo munições de artilharia, sistemas de anti-blindagem e radares de vigilância aérea", disse Joe Biden, segundo um comunicado da Presidência norte-americana.



A quatro dias do aniversário da invasão russa, as sirenes de ataque aéreo soaram esta segunda-feira na capital da Ucrânia durante a visita do Presidente norte-americano.

Joe Biden saía de uma igreja onde esteve durante alguns minutos com Volodymyr Zelensky quando as sirenes começaram a tocar, sem provocar pânico.

A visita histórica do chefe de Estado ucraniano a Washington foi a sua primeira viagem ao estrangeiro desde o início da guerra no país, em fevereiro do ano passado.



Biden tinha anunciado, no sábado, que ia visitar esta semana a Polónia, flanco leste da NATO, para analisar a evolução da guerra na Ucrânia.

Na altura, o porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, John Kirby, apresentou a agenda do chefe de Estado norte-americano para a viagem, referindo que não estava previsto nenhum encontro entre Biden e Zelensky.

Zelensky destaca visita como "sinal de apoio"

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apontou a visita surpresa como "um sinal de apoio extremamente importante".

"Benvindo a Kiev, Joseph Biden. A sua visita é um sinal de apoio extremamente importante para todos os ucranianos", escreveu Zelensky na sua conta da rede social Twitter.

