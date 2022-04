Charles Michel pediu a Putin para falar diretamente com Zelensky.

Guerra na Ucrânia

Presidente do Conselho Europeu telefonou a Putin

Telma MIGUEL Charles Michel pediu a Putin para falar diretamente com Zelensky. E explicou ao presidente russo que a UE estará sempre do lado da Ucrânia. Pediu ainda abertura imediata de corredores seguros para extrair as populações cercadas, sobretudo em Mariupol.

Depois da visita a Kiev, no passado dia 20, Charles Michel falou na manhã desta sexta-feira ao telefone com Vladimir Putin. Segundo fonte oficial, o presidente do Conselho Europeu reiterou ao presidente da Federação Russa a posição da União Europeia “de uma forma bastante direta e sem rodeios”.

Ou seja, disse fonte oficial do Conselho Europeu, “a inaceitabilidade da guerra da Rússia e também detalhou os custos das sanções económicas que a União Europeia está a impor à Rússia pela sua agressão e violação do direito internacional”.

No telefonema, que decorreu por volta das 11h de Bruxelas (e do Luxemburgo), o presidente do Conselho Europeu recordou a Putin “o inquestionável apoio da União Europeia à Ucrânia e à sua integridade territorial”.

Segundo a mesma fonte, Michel fez questão de partilhar com o dirigente do Kremlin, que a Rússia está a calcular mal as suas perdas e o resultado das suas ações, que se estão a virar contra os próprios russos, “em parte para penetrar o vácuo informacional que possa existir à volta de Putin”. Cessar fogo durante a Páscoa ortodoxa

Na conversa entre Bruxelas e Moscovo, Charles Michel terá pedido a Putin que considerasse questões humanitárias e, em especial, a necessidade de criação de corredores humanitários operacionais, que permitam a passagem segura de civis de cidades sob cerco, e principalmente de Mariupol. Além disso, Michel terá pedido a Putin que aceitasse “um cessar fogo humanitário durante a Páscoa ortodoxa”.

Outro pedido de Michel a Putin foi de que o líder russo se envolvesse em conversações diretas com o presidente ucraniano – este foi um “recado” que Zelenskiy encomendou a Michel durante o encontro dos dois em Kiev nesta passada quarta-feira. Segundo fonte oficial, Charles Michel tem também contactado António Guterres sobre a situação na Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas tem sido criticado nos últimos dias por falta de intervenção e de proposta de soluções para acabar com a guerra.

