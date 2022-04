Charles Michel é o último representante das três principais instituições da União Europeia a visitar Kiev durante a guerra.

Guerra na Ucrãnia

Presidente do Conselho Europeu em visita a Kiev esta quarta-feira

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, encontra-se esta quarta-feira com Zelensky, mas os planos são secretos. No Twitter, Michel escreveu: "Em Kiev hoje. No coração de uma Europa democrática e livre". A visita tem contornos especiais. Zelensky entregou na segunda-feira as respostas que lhe foram pedidas para a Ucrânia aderir à UE.

Charles Michel é o último representante das três principais instituições da União Europeia a visitar Kiev durante a guerra, depois de Roberta Metsola, a presidente do Parlamento Europeu, e de Ursula von der Leyen e Josep Borrell, a 8 de Abril, em nome da Comissão Europeia.

Nesta altura, a presidente da Comissão entregou a Zelensky um conjunto de perguntas a que o governo de Kiev teria que responder para iniciar o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia. Na altura, von der Leyen disse ao presidente ucraniano que o processo lhe iria ocupar as próximas semanas, mas Zelensky prometeu fazê-lo numa semana.

Na passada segunda-feira, 18 de abril, (dez dias depois) um extenso dossier – da grossura das antigas listas telefónicas – foi entregue em mãos pelo presidente ucraniano ao embaixador da União Europeia para a Ucrânia. O questionário é o instrumento formal através do qual a UE avalia a situação em que se encontra o país candidato e é a base para a discussão entre as instituições europeias e as autoridades em Kiev. A adesão está, assim, num processo ultra-acelerado. Normalmente, desde a entrega do pedido inicial até esta fase podem passar anos. E Kiev entregou o pedido ao Conselho Europeu há poucas semanas.

Michel "no coração de uma Europa democrática e livre"

No Twitter, Charles Michel escreveu "Em Kiev hoje. No coração de uma Europa democrática e livre". A visita é rodeada de algum secretismo por motivos de segurança, no momento em que se intensifica a agressão russa na região do Donbass.

O presidente do Conselho Europeu foi recebido pela ministra Olha Stefanishyna, ministra adjunta e pela Integração Europeia e encontra-se depois com Zelensky.

Não foi ainda confirmada uma conferência de imprensa, mas não haver seria a primeira vez que o presidente ucraniano perderia uma oportunidade de comunicar com os cidadãos da UE e dos países ocidentais.

