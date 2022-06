Macky Sall participou esta terça-feira na reunião de líderes europeus para discutir a fome em África que a guerra na Ucrânia pode provocar. E anunciou intenção de ir ao Kremlin. A visita está confirmada

Guerra da Ucrânia

Presidente da União Africana encontra-se com Putin esta sexta-feira

Telma MIGUEL Macky Sall participou esta terça-feira na reunião de líderes europeus para discutir a fome em África que a guerra na Ucrânia pode provocar. E anunciou intenção de ir ao Kremlin. A visita está confirmada

Na reunião do Conselho Europeu, em que participou via videoconferência, Macky Sall, presidente do Senegal e representando a União Africana, disse que a situação em África já é terrível e será ainda pior se os 22 milhões de toneladas de cereais retidos no porto de Odessa, pelo bloqueio naval russo, não encontrarem forma de chegar aos países de destino.

Na altura, Sall agradeceu aos líderes europeus os esforços para desbloquear e encontrar corredores para transportar os cereais via terrestre. Ursula von der Leyen disse, que mesmo com bombardeamentos, a UE prevê conseguir retirar 1 milhão de toneladas de cereais por mês (em tempos de paz a Ucrânia exportava 5 milhões a cada mês).





Macky Sall adiantou que iria tentar uma reunião com o líder russo para pedir-lhe para acabar com o bloqueio dos portos do Mar Negro e também para garantir a exportação de fertilizantes russos para África. Sall queixou-se que com a saída dos bancos russos do sistema internacional SWIFT, os africanos não têm conseguido cumprir os pagamentos para importar fertilizantes a Moscovo.

Essa reunião foi confirmada para sexta-feira, dia 4 de junho. Macky Sall chega a Moscovo esta quinta-feira, acompanhado por Moussa Faki Mahamat, o secretário-geral da União Africana.

No discurso aos chefes de Estado e de governo europeus, Sall disse que perante a situação de fome alarmante – que se agudizou com a covid-19 – os políticos africanos estão a tomar medidas. E recordou que o Banco Africano do Desenvolvimento vai lançar um plano de urgência de apoio à produção alimentar de 1 bilião e meio de dólares, com o objetivo de produzir 37 milhões de toneladas de bens alimentares.

No imediato, disse, Macky Sall, os líderes africanos querem que “tudo seja feito para libertar os stocks de cereais disponíveis e assegurar o transporte e o acesso ao mercado para evitar o cenário catastrófico de fome e alta generalizada de preços”. Segundo os números da FAO (a Organização Alimentar das Nações Unidas), lembrados pelo líder africano no seu discurso, em 2020 havia 282 milhões de africanos a passar fome em África. A covid-19 aumentou o problema, colocando mais 46 milhões em situação de carência alimentar. A nova insegurança alimentar provocada pela agressão russa à Ucrânia pode vir a aumentar o problema para níveis de grande catástrofe humanitária, tem alertado os dirigentes do Programa Mundial Alimentar das Nações Unidas.

O assunto da grande fome iminente em África e no Médio Oriente tem sido discutido em várias instituições internacionais.

