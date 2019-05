"Durante os próximos cinco anos o meu objetivo é assegurar-me de que não choram", disse o presidente que era comediante.

Presidente da Ucrânia toma posse e dissolve parlamento

Volodymyr Zelenski, o presidente e comediante que arrasou nas eleições de abril passado ordenou esta semana a dissolução do parlamento. Num discurso emocionado, Volodymyr Zelenski afirmou que passou toda a carreira a tentar que os ucranianos se rissem. "Durante os próximos cinco anos o meu objetivo é assegurar-me de que não choram", afirmou. Zelenski tinha tomado posse como presidente da Ucrânia na passada segunda-feira.

Numa intervenção em que prometeu também parar a guerra no leste do país, Zelenski dissolveu o parlamento para provocar eleições legislativas antecipadas como tinha prometido na campanha eleitoral. Contudo, não é claro que o possa fazer. Na sexta-feira, a coligação governamental aliada do presidente que acaba de cessar funções, Petro Poroshenko, provocou a sua própria queda numa manobra tática destinada a impedir precisamente que as eleições antecipadas se pudessem realizar antes de outubro, data para a qual estavam previstas.

Numa operação que volta a evidenciar a intrincada luta pelo poder na Ucrânia, a Frente Popular, com pouca intenção de votos nas sondagens, retirou-se da coligação para dar mais 30 dias aos deputados para convocar eleições antecipadas impedindo Zelenski de as convocar já para julho, tal como pretendia.

A equipa do novo presidente assegura, no entanto, de que pode fazê-lo. "Deixei o posto para pessoas que pensam nas gerações futuras e não em eleições futuras", disse o novo presidente aos parlamentares que trabalharam durante semanas para evitar eleições antecipadas.

A verdade é que este confronto político pode desencadear uma batalha judicial no único país em guerra na Europa e que se converteu num Estado geoestratégico para o ocidente, marcado pela tensão com a Rússia.

O partido de Zelenski, Servidor do Povo, tem o mesmo nome que o que criou para a série de televisão que o catapultou para o estrelato e em que o ator representa um presidente. Ainda não tem deputados no parlamento e espera a convocatória de novas eleições para dar espaço de manobra ao novo presidente para cumprir as reformas prometidas.

O comediante político ganhou graças a um discurso contra o "establishment" - poder instituído - e explorando a sua vida para além da política. Quer agora aproveitar a vitória esmagadora (73,22%) para conquistar um bom resultado nas legislativas para as quais as sondagens lhe dão 40% das intenções de voto. Para além de sugerir a demissão do atual governo, pediu aos deputados para que o apoiem na destituição do atual ministro da Defesa, do chefe dos serviços de segurança e do procurador-geral, todos aliados de Poroshenko. Reclamou também aos deputados e senadores que aprovem uma lei que lhes retire a imunidade de que gozam e outra que proíba o enriquecimento ilícito dos funcionários públicos.



Resolver guerra no leste da Ucrânia é prioridade

Zelenski estabeleceu como prioridade acabar com a guerra e alcançar um cessar-fogo na região de Donbass. A guerra no leste da Ucrânia com os separatistas de Donetsk e Lugansk já provocou 13 mil mortos e quase dois milhões de deslocados, de acordo com dados da ONU. "Posso assegurar-vos que estou disposto a tudo para que os nossos heróis não continuem a morrer. Não fomos nós os que começámos esta guerra mas podemos ser nós a terminá-la. Não tenho medo de tomar decisões complexas. Estou disposto a perder a minha popularidade e, se necessário o meu cargo, se com isso se estabelecer a paz", afirmou Zelenski.

Mas este objetivo deve conseguir-se "sem a perda de territórios", destacou, sublinhando que tanto a Crimeia - que passou às mãos da Rússia depois de um referendo considerado ilegal pela União Europeia e EUA - como Donbass são território ucraniano. Em reação aos recentes desenvolvimentos políticos no país, o Kremlin já afirmou que aguarda "os primeiros passos na normalização das relações" entre Ucrânia e Rússia para felicitar Zelenski.

