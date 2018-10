Meng Hongwei desapareceu durante viagem a solo chinês. A mulher pediu ajuda às autoridades francesas, estas questionaram os chineses que confirmaram a detenção do ex-ministro sob acusações de corrupção.

Presidente da Interpol investigado na China por corrupção

O chinês Meng Hongwei, presidente da Interpol e ex-vice-ministro da Segurança Pública no seu país, está detido e sob investigação por acusações de corrupção no seu país. A confirmação chegou depois de as autoridades francesas questionarem as homólogas na China a propósito do paradeiro de Hongwei, cujo desaparecimento a 25 de setembro, durante uma viagem a solo chinês, foi comunicado pela sua mulher à polícia francesa.

Um comunicado do Ministério da Segurança Pública chinês considera que "a investigação à questão de Meng Nongwei ter aceitado subornos e alegadamente violar a lei é muito oportuna, absolutamente correta e muito sensata". O mesmo comunicado deixa em aberto a possibilidade de haver outras razões de âmbito político à volta da investigação: "A insistência em fazer as coisas à sua maneira significa que as culpas por se encontrar sob investigação são apenas da sua responsabilidade".

Depois de o atual ministro da Segurança Pública, Zhao Khezi, ter convocado uma reunião de emergência em simultâneo com a divulgação pública da informação sobre a detenção de Hongwei, o documento com as explicações sobre o assunto sublinha que esta situação "demonstra a inexistência de privilégios nem exceções perante a lei e que qualquer um que a viole deve ser gravemente castigado".

A mulher de Meng Hongwei recorrera às autoridades francesas porque a sede da Interpol fica em território francês, na cidade de Lyon. Agora está confirmada a notícia do South China Morning Post, jornal de Hong Kong, segundo a qual Meng Hongwei, de 65 anos, estaria sob alçada da Comissão Central para a Vigilância da Disciplina por suspeitas de corrupção.







