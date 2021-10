Durante o seu mandato, Lucano, ex-professor , tornou o Riace famoso pelo seu muito elogiado modelo de integração como meio de inverter o despovoamento.

Presidente da Câmara italiano que integrou 500 refugiados condenado a 13 anos por "cumplicidade na migração ilegal"

O antigo presidente da câmara de uma cidade italiana que revitalizou a sua comunidade ao acolher e integrar migrantes foi condenado a mais de 13 anos de prisão por cumplicidade na migração ilegal e por "irregularidades" na gestão dos requerentes de asilo.

Domenico Lucano, 63 anos, conhecido localmente como Mimmo, o antigo presidente da câmara de Riace, uma pequena cidade no topo de uma colina na região sul da Calábria, foi colocado em prisão domiciliária em 2018 por alegadamente cumplicidade na imigração ilegal, desvio de fundos e fraude.

"De acordo com os magistrados, Lucano tinha desrespeitado o processo de concurso público ao adjudicar contratos de recolha de resíduos a duas cooperativas que foram criadas para ajudar os migrantes a procurar trabalho", lê-se no jornal The Guardian.

A sua detenção ocorreu uma semana depois de o antigo ministro do Interior da extrema-direita italiana, Matteo Salvini, ter anunciado uma série de medidas anti-imigração, que incluíam o corte de fundos para o acolhimento e integração de migrantes. Seguiu-se também a suspensão pela emissora pública, Rai, de um programa de televisão sobre o Riace durante a investigação.

O ex professor foi aclamado em 2016 pela revista Fortune como um dos 50 maiores líderes mundiais, tendo estabelecido mais de 500 refugiados em Riace, uma cidade de 1.800 habitantes, e impedindo o encerramento da escola local.

Na quinta-feira, o ex-prefeito foi condenado a 13 anos e dois meses de prisão. A sentença veio como um choque em Itália. Foi quase o dobro dos sete anos e 11 meses solicitados pelos promotores de justiça.

Segundo o The Guardian, Lucano foi também acusado de organizar "casamentos de conveniência" depois de ter ajudado a organizar um casamento entre uma mulher nigeriana e um homem italiano para que a mulher, que tinha sido forçada a fazer trabalho sexual em Nápoles, pudesse viver e trabalhar legalmente em Itália.

Segundo o jornal britânico com correspondente em Palermo, a acusação foi anteriormente abolida pelo supremo tribunal de cassação, o mais alto tribunal de recurso de Itália. "Não tenho palavras, não o esperava", disse Lucano aos repórteres após a sentença. "Passei a minha vida a perseguir ideais, lutei contra a máfia; tomei o partido dos últimos, os refugiados". E nem sequer tenho dinheiro para pagar aos advogados... hoje tudo acaba para mim. Não há justiça".

A notícia da sentença foi saudada por Salvini - um feroz opositor da política pró-migrante de Lucano - que se candidata ao conselho regional. Com Lucano também candidato nas eleições regionais, Salvini escreveu: "A esquerda está a concorrer candidatos condenados a 13 anos de prisão".

Lucano disse que iria recorrer da sua sentença. Permanecerá em prisão domiciliária, uma vez que em Itália as sentenças só se tornam definitivas após dois recursos, o segundo para o Supremo Tribunal.

