Espanha, Reino Unido, Itália, França e Brasil são alguns dos países cuja imprensa dá conta da reeleição do Presidente da República Portuguesa.

Presidenciais. Imprensa internacional destaca vitória de Marcelo

Espanha, Reino Unido, Itália, França e Brasil são alguns dos países cuja imprensa dá conta da reeleição do Presidente da República Portuguesa.

As eleições presidenciais portuguesas são o tema do editorial do El País de esta segunda-feira que destaca a estabilidade institucional e as medidas adotadas para garantir a votação num grave contexto sanitário.



"Portugal desafia a pandemia e reelege com grande margem como presidente Marcelo Rebelo de Sousa", este é o título de outro artigo na página daquele que é um dos principais jornais espanhóis e que apresenta o reeleito chefe de Estado como o mais "o conservador mais de esquerda de Portugal".

No Reino Unido, a imprensa também destaca a vitória de Marcelo nas suas páginas. É o caso do The Guardian que fala do triunfo do centro-direita e destaca a eleição marcada pelos "12% do populista André Ventura".

É ainda o caso do francês Le Monde que tinha apresentado Marcelo Rebelo de Sousa durante a campanha como a antítese de Donald Trump. Já o Le Figaro publicou um vídeo que dá a conhecer algumas das características do Presidente português.

O italiano La Repubblica também destaca a vitória de Marcelo e sublinha o segundo lugar de Ana Gomes sobre André Ventura.

As notícias do triunfo na primeira volta de Marcelo Rebelo de Sousa chegaram ainda ao Brasil e aparecem em jornais como o Estadão e o Folha de S. Paulo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.