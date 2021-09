O coordanador europeu da candidatura do antigo primeiro-ministro esteve em campanha no Luxemburgo este fim de semana.

Cabo Verde. José Maria Neves propõe alterar Constituição para permitir candidatura de emigrantes

Henrique DE BURGO O coordanador europeu da candidatura do antigo primeiro-ministro esteve em campanha no Luxemburgo este fim de semana.

O candidato apoiado pelo partido PAICV às eleições presidenciais em Cabo Verde, José Maria Neves, defende a alteração da Constituição para permitir que cidadãos com dupla nacionalidade possam também candidatar-se ao cargo de Presidente da República.

O seu coordenador de campanha na Europa, Francisco Pereira, esteve este fim de semana no Luxemburgo e garantiu à Rádio Latina que José Maria Neves quer retirar da Constituição essa limitação.

No encontro com a comunidade, Francisco Pereira foi confrontado com algumas queixas dos emigrantes, sobre transportes, segurança e alfândegas.

O deputado do PAICV eleito pelo círculo eleitoral da Europa garante, no entanto, que se o antigo primeiro-ministro José Maria Neves for eleito vai pressionar o Governo a resolver esses problemas.

Francisco Pereira é um dos convidados do programa Morabeza do próximo domingo, dia 3 de outubro, na Rádio latina.As eleições presidenciais em Cabo Verde vão ter lugar no dia 17 de outubro e os cabo-verdianos que estiverem recenseados no Luxemburgo também podem votar.



