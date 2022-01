Impor a lei europeia aos gigantes digitais, cobrar 15% de impostos às grandes empresas, reindustrializar a Europa e só comprar produtos sem emissões de carbono. São as ambições de Macron, enquanto em Paris enfrenta a campanha para o Eliseu.

Mundo 8 min.

Europa

Presidência francesa da UE. Soberania, reverter a globalização e pensar no futuro

Telma MIGUEL Impor a lei europeia aos gigantes digitais, cobrar 15% de impostos às grandes empresas, reindustrializar a Europa e só comprar produtos sem emissões de carbono. São as ambições de Macron, enquanto em Paris enfrenta a campanha para o Eliseu.

Amanhã, sexta-feira, dia 6, faz-se a habitual visita da Comissão Europeia à sede de uma presidência do Conselho da União Europeia que se inicia. Assim, o colégio de comissários estará em Paris, um dia depois de Macron ter sido obrigado a tirar a bandeira da União Europeia que tinha sido colocada no Arco do Triunfo, após críticas da extrema-direita de que a França estava a vender a sua identidade.

Mesmo com estes episódios, as expetativas são elevadas para a presidência francesa do Conselho da União Europeia, que começou no dia 1 de janeiro para terminar a 30 de junho. Não só porque a Europa está ainda a tentar sair da pandemia, mas porque mais altos valores se levantam.

Em primeiro lugar, o presidente francês, Emmanuel Macron irá enfrentar uma eleição em casa, em abril, onde o populismo de direita está a crescer e episódios como os do Arco do Triunfo serão mais que muitos. Porém, ele próprio ainda não anunciou se se vai recandidatar e já está a ser criticado por poder estar a usar a plataforma na Rue de la Loi, em Bruxelas, para fazer campanha a 200 km de distância, no Eliseu. E, neste momento, dirigirá os líderes da tribo europeia sem a sombra de Angela Merkel, o que significa que tem mais hipóteses de brilhar.

Por outro lado, o próprio projeto europeu está a ser minado por um grupo de países – popularmente conhecidos como o grupo de Visegrado – que querem furar internamente valores democráticos e pôr em causa as leis da União Europeia. E haverá um balanço difícil nos próximos tempos em que a Polónia e a Hungria – os dois porta-estandarte do grupo de Visegrado – irão fazer a máxima chantagem que conseguirem para continuar na UE, receber os fundos que pediram ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência e ainda continuarem a perseguir minorias, conduzirem eleições fraudulentas, bloquearem movimentos de oposição e desprezarem ordens dos tribunais europeus.

Estado de Direito não é negociável, taxar as grandes empresas também não

Nos próximos meses vão ser votadas leis importantes. No passado dia 22 de dezembro, a Comissão propôs a compatibilização com a lei europeia do acordo histórico conseguido pelos países da OCDE, em outubro, de taxar em 15% das multinacionais. E esse será um diploma chave e delicado que a equipa francesa irá tentar fechar.

Mas, segundo disse um diplomata francês num encontro organizado pela Associação de Jornalistas Estrangeiros em Bruxelas “será um grande erro se para conseguirmos ter a maioria dos países a votar a favor desta taxa tivermos que nos comprometer com a questão do Estado de Direito”. Ou seja, deixar a Hungria e a Polónia continuarem a violação dos tratados da União em troca de assinatura deste tão desejado diploma já conhecido como “tax the rich”. Se nos sujeitarmos a isso, admitiu o diplomata, “a Europa colapsa”.

“Vamos ter que ser formidavelmente ambiciosos nas questões de impor taxas às multinacionais e aos gigantes tecnológicos e ser intransigentes com o Estado de Direito. Temos que fazer as duas coisas, não temos outra escolha”.

O nuclear, sim ou não

No final da tarde do último dia de 2021, a Comissão Europeia enviou aos países um rascunho de proposta de ato delegado para que se considere para propósitos de investimento ao abrigo de finança verde as explorações de gás natural e a energia nuclear.

Esta segunda-feira, a questão dividiu países e acicatou ecologistas e ONG’s. Mas a França é um dos países mais dependentes da energia nuclear e a Alemanha, neste momento com uma forte presença dos Verdes, é contra a inclusão do nuclear como energia alternativa.

Neste momento, a proposta da Comissão está em consulta pelos Estados-membros e por especialistas. A França é a favor do nuclear e a Eslovénia, que acaba de entregar a presidência da UE, já defendeu que sem o nuclear a Europa não conseguirá atingir a neutralidade carbónica em 2050. A resolução desta questão será, de acordo com a lei europeia, dentro de quatro meses.

Adaptados para 55%

O conjunto de propostas da Comissão Europeia conhecido como “Fit for 55” e que consiste em adaptar toda a legislação europeia para o bloco reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% em 2030 vai aterrar em bloco na presidência francesa.

Segundo um diplomata francês, toda a pasta do clima será “uma grande prioridade em termos de recursos humanos e de capital político”. Mas um relatório da presidência eslovena - que acaba de passar o testemunho aos franceses - referiu que o trabalho está ainda numa fase muito inicial. E que há fortes divisões entre os países em questões como o Fundo Social Climático, por exemplo, ou as taxas sobre as emissões de carbono, o que significa que muitos dos dossiês acabarão a ser assinados ao nível dos chefes de Estado e de Governo, e não nos representantes ministeriais. E muitos também acabarão por não chegar às negociações finais entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão.

Entre todos, há um dossiê que toca no coração dos franceses. É o do CBAM, que em português significa "Mecanismo de Ajustamento Carbónico Fronteiriço". Uma taxa sobre os produtos importados para a Europa calculada sobre os gases com efeito de estufa que foram libertados na sua produção. Esta taxa é defendida por França há anos e foi em julho apresentada pela Comissão Europeia. É também considerada uma forma de alcançar algum progresso na redução de CO2 a nível mundial.

Tecnologia, mas “european way”

Tal como se refere na página oficial da Presidência francesa, a prioridade será a regulação económica e a responsabilização das plataformas online, especialmente no que diz respeito ao discurso do ódio. O grande pacote que é visto como um novo paradigma e que poderá criar novos standards mundiais - a Lei dos Serviços Digitais e a Lei dos Mercados Digitais - seriam trunfos para a embaixada francesa se houvesse pelo menos um acordo político antes das eleições francesas, em abril. França alinhou desde o início com as propostas da comissária Margareth Vestager – a inimiga número um de Sillicon Valley. O país considera os dossiês sobre o digital também como questões importantes para a soberania económica, cultural e de segurança para o bloco.

Trazer as fábricas

Uma das lições recolhidas da pandemia, segundo uma avaliação da Comissão Europeia, é que se o mundo nos fechasse as portas, não sobreviveríamos. Durante anos, a Europa deslocalizou para se tornar um bilhete postal e agora quer fazer o contrário. Os franceses querem dar um empurrão para “fazer da Europa uma terra de produção e de criação de empregos mais qualificados e mais bem remunerados”, dizem.

O plano de reindustrialização da Europa com novos padrões climáticos e digitais, mais clean e mais tecnológica está já em curso. Algumas das áreas onde se sentem mais as falhas são as dos microchips, tecnologia, hidrogénio e baterias. E também de minérios necessários para alimentar a transição energética, o que levará a conflitos como os que já estamos a assistir em Portugal com a exploração do lítio na serra do Barroso. O francês Thierry Breton, comissário do mercado interno, tem sido um dos grandes defensores desta autossuficiência europeia e encontrará na equipa do seu próprio país um interlocutor.

O Futuro da Europa

É um dos "animais de estimação" de Macron, que apresentou a ideia em 2019, mas as anteriores presidências do Conselho da UE não lhe deram muita importância. A Conferência Sobre o Futuro da Europa (CSFE) começou em 2021 uma série de debates convidando os cidadãos a dizerem que papel querem que as instituições europeias representem nas suas vidas.

A conferência de arranque aconteceu simbolicamente no Parlamento Europeu (PE) na sede de Estrasbrurgo, reaberta em maio após um ano em que o hemiciclo só funcionou em Bruxelas. O belga Guy Verhofstadt (antigo líder do Renew Europe- o grupo do PE dominado pelo partido de Macron) é o presidente da CSFE. Os trabalhos da CSFE acabam na próxima primavera e poderá não ser mais que um exercício retórico ou o começo de uma reforma a longo prazo dos tratados da UE.

Uma Europa mais soberana

Após uma recente proposta da Comissão sobre a revisão das regras de Schengen, a presidência francesa alinha pelo mesmo diapasão de proteger as fronteiras europeias e de alterar a política de asilo. E também aumentar as suas capacidades nas áreas de segurança e de defesa.

Durante a presidência francesa, em fevereiro, irá decorrer a cimeira com a União Africana, um novo aliado que von der Leyen, a presidente da Comissão, anda a tentar conquistar.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.