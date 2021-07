O esloveno Janez Jansa entrou na presidência da União Europeia no início do mês em guerra aberta com as instituições em Bruxelas.

Presidência eslovena

Um fã de Trump e Orbán seis meses ao leme da UE

Não é só uma questão de estilo e más maneiras. O homem que se segue a António Costa ao leme do Conselho da União Europeia não arranca sorrisos cúmplices nas hierarquias e nas instituições em Bruxelas. As palavras amistosas que Ursula von der Leyen ou as palmadinhas nas costas que o presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, dedicaram nos últimos meses ao primeiro-ministro português estarão provavelmente congeladas até ao fim do ano. Até agora uma figura que nunca saltava para a ribalta a nível da política europeia, Janez Jansa, o primeiro-ministro esloveno, está a chamar a atenção como uma imitação do governante ultraconservador húngaro Viktor Orbán. E quer provar que também não se coíbe de atiçar guerras em Bruxelas.

No primeiro dia em que a Eslovénia assumiu a presidência da União Europeia, a 1 de julho, o primeiro-ministro deste país com 2 milhões de habitantes, Janez Jansa, reuniu-se com a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e com o colégio de comissários, uma visita de cortesia tradicional na inauguração das presidências rotativas. Mas Jansen, um antigo jornalista e que assumiu um controverso governo em março de 2020, provou logo ali que não estava em Bruxelas para tomar chá, ou para fazer amigos. Ainda antes de sair da sala, exibiu como prova de que a magistratura eslovena estava corrompida pelos seus opositores, uma foto de uma caminhada na montanha que reuniu na mesma excursão políticos do centro-esquerda e juízes. A resposta dos comissários não terá sido agradável. Especialmente a de Frans Timmermans, um dos vice-presidentes executivos da Comissão, que mais tarde se recusaria a aparecer na "foto de família" habitual com o conjunto de ministros eslovenos. No dia seguinte, a acrimónia entre os eslovenos e a Comissão subiu de tom, quando Ales Hojs, o ministro do Interior, se referiu ao "porco" que "se senta nos lugares de todo da hierarquia da UE". Mais tarde, o ministro emitiu um esclarecimento que a observação não se referia ao comissário holandês, mas sem explicar a quem se referia.

Ao mesmo tempo, numa conferência de imprensa que durou umas longas e invulgares duas horas, Jansa acusou as instituições europeias de censura e de terem dois pesos e duas medidas. "Por exemplo, uma proposta da Holanda é bem acolhida, mas a mesma proposta se vier da parte da Eslovénia, a Comissão Europeia critica", queixou-se. Em relação ao Parlamento Europeu, Jansa acusa a instituição de erradamente insistir que o poder em Ljubljana tem esmagado a liberdade de imprensa.

"A União Europeia junta países com tradições diferentes, com culturas diferentes, que têm que ser tidas em conta e respeitadas", disse aos jornalistas. "Não somos uma colónia, nem somos um país de segunda classe. Na Eslovénia insistimos que queremos ter o mesmo tratamento", repetiu, batendo na mesma tecla.

No site da presidência eslovena da UE, no texto de apresentação das prioridades para os próximos seis meses, Jansa refere que é um dos objetivos conseguir uma "União do modo de vida europeu", com o "estado de Direito e critérios iguais para todos". E embora discurse sobre a necessidade de "proteger os direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão, que está cada vez mais ameaçada", termina com a ideia, de que a "UE deve tratar todos os Estados-membros e cidadãos de forma igual", exprimindo sem ambiguidades a cada vez maior rutura entre os mais velhos países fundadores da UE e as antigas repúblicas do Bloco de Leste que aderiram após 2004.

Um aprendiz de Orbán chega a Bruxelas

Ao contrário de Portugal - que manteve a posição de neutralidade durante o seu mandato na presidência da UE e não subscreveu por isso uma carta assinada por 13 Estados-membros contra a lei húngara que discrimina a população LGBTQ+ – Jansa usou os primeiros dias para manifestar apoio à controversa lei húngara. O dever de imparcialidade, que permite que os diplomatas e os ministros dos países que lideram por seis meses a UE possam ser negociadores imparciais (honest broker, no jargão diplomático), foi assim já quebrado.

Do ponto de vista do chefe de governo esloveno, a lei aprovada recentemente na Hungria é apenas um esforço para salvaguardar os direitos de os pais criarem os filhos como quiserem. A lei impede que filmes, notícias ou qualquer conteúdo onde figurem temas homossexuais sejam mostrados a menores de 18. E foi o tema principal da última cimeira de chefes de Estado e de governo em Bruxelas. Com os países do Benelux a proporem um texto de condenação à lei e pedindo à Comissão que atue com urgência.

Ska Keller, co-líder dos Verdes no Parlamento Europeu, acusou a Eslovénia de estar a desviar-se para uma "democracia illiberal", como a Hungria, governada pelo Fidesz de Orbán. A admiração de Janez Jansa pelo governante húngaro e pelos líderes dos países conhecidos como Grupo de Visegrado não é sequer camuflada. Não fazendo parte formalmente da aliança dos quatro (Hungria, Polónia, República Checa e Eslováquia), o atual homem forte da Eslovénia tem vindo a alinhar a sua posição com estes países com os quais partilha uma herança comunista e um presente à direita (ou de valores democratas cristãos, o eufemismo usado por Orbán) e cada vez mais autoritário. E também desafiante da maioria dos 27 Estados-membros da UE. Esta semana, num novo episódio da guerrilha Bruxelas/Budapeste, a Comissão Europeia bloqueou a aprovação do plano húngaro de recuperação no valor de 7,2 mil milhões de euros. No entender da Comissão, o plano não contém os mecanismos necessários para evitar a corrupção.

Depois da tempestade com que chegou a Bruxelas, na semana seguinte, em Estrasburgo, na apresentação das prioridades eslovenas no plenário do Parlamento Europeu, o tom belicoso de Jansa esmoreceu. E em resposta aos eurodeputados, garantiu que irá dar especial atenção à liberdade de imprensa no seu país. Outra das questões apontadas, foi a de a Eslovénia ser atualmente o único país que ainda não nomeou o seu representante para a Procuradoria Europeia, um órgão recentemente criado com a tarefa de fiscalizar desvios de fundos de dinheiro europeu e corrupção. Jansa, aceitando a ideia de que este novo órgão é necessário, prometeu nomear um procurador até ao outono. Aliás, a Procuradora Europeia, Laura Kovesi, considera o país de "alto risco" em matéria de corrupção, quando está para receber 2,5 mil milhões de euros do pacote de recuperação e resiliência.

Na sua visão mais serena apresentada em Estrasburgo, Jansa quer que nos próximos seis meses, debelada a pandemia, "a UE comece a funcionar de maneira mais estratégica e de longo prazo. Temos de nos focar em atingir os objetivos que foram definidos pelos pais fundadores: uma Europa livre, pacífica, completa e abrangente, e em paz com os seus vizinhos". Jansen recordou que a Europa tem saltado de crise em crise; a financeira de 2008, a crise migratória, a ocupação da Crimeia, o Brexit e a covid-19. E que é a hora de se focar "em discussões sérias". Entre elas, propõe o alargamento da UE aos Balcãs Ocidentais, a Conferência sobre o Futuro da Europa (uma iniciativa de revisão do funcionamento das instituições) e o respeito do Estado de direito.

Quem é o Trump esloveno?

Por causa da sua admiração pelo antigo ocupante da Casa Branca, a revista alemã Der Spigel apelidou Jansa de "o Trump esloveno". O facto de ter sido dos primeiros políticos europeus a dar os parabéns ao 45º presidente norte-americano, em 2016, também não passou despercebido. O político de 62 anos é o líder do Partido Democrático Esloveno desde 1993 e já vai no terceiro mandato como primeiro-ministro desta antiga república da ex Jugoslávia que se tornou independente há 30 anos. Numa primeira vez esteve no poder entre 2004 e 2008 e, depois, de 2012 a 2013. A sua passagem pela liderança da UE é também ela uma repetição; nas duas únicas vezes em que a Eslovénia assumiu a presidência rotativa é ele quem dá a cara. Em 2007 - seguindo-se como agora a Portugal - recebeu de José Sócrates o testemunho para liderar o Conselho Europeu.

Em 2013, a sua posição como chefe de governo terminou com uma condenação por corrupção, embora por questões processuais não tenha chegado a cumprir pena. Mas durante uns tempos ficaria afastado da política ativa. Em março de 2020, e após a demissão do então primeiro-ministro Marjan Sarec, Jansa volta ao poder, através de uma coligação. Mais radicalizado, cada vez mais à extrema-direita, inspirado em figuras como Orbán e Donald Trump com quem partilha um gosto por usar o Twitter para espalhar as suas teorias e atacar opositores, Jansa pisa muitas vezes o risco do insulto e do discurso do ódio.

O seu atual regresso ao poder no início da pandemia não foi pacífico e o discurso belicoso com que assumiu a presidência da União Europeia é visto como uma tentativa de mostrar internamente quem é que manda. O seu governo tem perdido margem de manobra, com a saída de um parceiro de coligação perdeu a maioria parlamentar. A coligação liderada pelo Partido Democrático Esloveno já foi alvo de duas tentativas de destituição e todas as semanas milhares de pessoas têm protestado em Ljubljana contra os cortes ao financiamento da agência pública de notícias, a perda de independência dos juízes e vários outros motivos de descontentamento.

Os ataques aos media, o namoro a Orbán, as declarações anti-imigração têm mostrado como Jansen tenta levar a Eslovénia para o caminho de uma radicalização à direita, como a Polónia ou a Hungria. Até ao momento, sem grande sucesso, graças à contestação interna que ainda não conseguiu reprimir. E a UE, que já tem com que se entreter com os quatro de Visegrado, está agora também de olho na Eslovénia.

