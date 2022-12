Após a explosão, “o lado polaco pediu ao lado ucraniano para fornecer explicações esclarecedoras”, acrescentou.

Guerra na Ucrânia

Presente trazido de Kiev explode na sede da polícia polaca em Varsóvia

Lusa Após a explosão, “o lado polaco pediu ao lado ucraniano para fornecer explicações esclarecedoras”, acrescentou.

Um presente recebido por um comandante da polícia da Polónia numa visita recente à Ucrânia explodiu na sede da polícia em Varsóvia, causando-lhe ferimentos ligeiros e a um funcionário civil, indicou esta quinta-feira o Ministério do Interior.

A explosão ocorreu na quarta-feira de manhã, às 07:50 locais, precisou o ministério polaco, sem especificar que objeto recebeu o comandante como presente durante a visita de trabalho à Ucrânia.

O comandante reuniu-se com líderes do Serviço de Situações de Emergência da Polícia da Ucrânia no domingo e na segunda-feira, referiu o Ministério do Interior polaco.

Após a explosão, “o lado polaco pediu ao lado ucraniano para fornecer explicações esclarecedoras”, acrescentou.

Segundo o ministério polaco, o comandante da polícia está hospitalizado desde quarta-feira para observação, ao passo que o funcionário civil não necessitou de internamento hospitalar.

A Polónia é aliada da Ucrânia e tem-lhe oferecido diversas formas de apoio desde a invasão russa do país em três frentes, a 24 de fevereiro deste ano: Varsóvia tem enviado ajuda militar e humanitária e acolhido um elevado número de refugiados.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.