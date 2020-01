Catarina Barroso, residente em Sydney, relata ao Contacto os meses de inferno que se têm vivido na zona sudeste do país e as medidas de prevenção que a população deve tomar para se proteger.

"Preparei uma mochila com bens essenciais". Portuguesa conta como se vive numa Austrália a arder há meses

Mudas de roupa, agasalhos, fraldas, máscaras para o fumo, frutos secos, barras energéticas e garrafas de água. Estes são alguns produtos de primeira necessidade que Catarina Barroso, portuguesa de 41 anos, residente na Austrália, decidiu reunir este fim de semana depois de no sábado, a zona de Sydney, onde vive, ter registado a temperatura mais alta do planeta e de, no domingo, os fogos terem chegado aos subúrbios da cidade.

Apesar de não se encontrar em perigo, o lema é "preparar para o pior, esperando o melhor", temendo que em algum momento possa vir a ter de deixar a casa onde vive, com o marido e dois filhos pequenos.

"Preparei uma mochila com bens essenciais. Se isto se complicar, agarramos nela e vamos para a praia", diz ao Contacto. Aos bens pensados para levar na mochila, Catarina Barroso tem também preparados alguns mantimentos no carro - água, mantas e kit de primeiros socorros, caso a fuga de casa se venha a revelar necessária e seja possível por essa via. "Um dos fogos esteve a dois ou três km daqui", explica, recordando os últimos dois dias.

Foto: AFP

As pequenas precauções que toma são as que estão ao alcance de quem não consegue fazer muito mais para enfrentar um inferno que dura há já quatro meses e que até ao momento já matou 24 pessoas - mais duas estão dadas como desaparecidas - e 500 milhões de animais e que já consumiu uma área equivalente a mais de metade de Portugal.

As autoridades têm aconselhado as populações das áreas mais afetadas e em risco a deixar as suas habitações. E nos últimos dias do ano de 2019, milhares chegaram mesmo a refugiar-se nas praias para fugir aos fortes incêndios que têm pintado os céus de vermelho e transformado o dia em noite na Austrália, desde há quatro meses.

"Nós estamos nos Easterns Suburbs, uma zona junto ao mar. No sábado de manhã tivemos fogos a Norte, a cerca de 80 km, a Oeste, a cerca de 100 km, e a Sul a cerca de 150 km. A Este não houve incêndios porque só há mar", descreve Catarina Barroso.

Com o agravamento das condições meteorológicas, no passado sábado, as autoridades australianas "pediram às pessoas que se encontravam nas áreas com risco de incêndio para se deslocarem para os centros das cidades, para irem para as praias, ou mesmo para as zonas já ardidas e onde já não há mais para arder".

Foto: AFP



Uma das maiores cidades da Austrália, Sydney é a capital do estado de Nova Gales do Sul, situado no sudeste do país e o mais fustigado pelos incêndios florestais.

Dos 135 fogos que continuam a lavrar, quase 70 estão por ainda controlar e nem a chuva fraca, que entretanto caiu, ou a descida da temperatura das últimas horas serão suficientes para dar tréguas antes de as atmosféricas se agravarem outra vez.

"Na sexta [10 de janeiro] a previsão é de calor e ventos fortes, deve voltar a piorar", antecipa Catarina Barroso, acrescentando que a estimativa dos bombeiros é de que o país continue "a arder durante várias semanas" e que "sempre que houver mais vento e calor, habitações e vidas humanas deverão voltar a estar em risco".

"Ar irrespirável"

A maior preocupação para quem vive em Sydney tem sido a qualidade do ar. "Nos últimos dois meses tivemos vários dias em que a cidade ficou coberta por uma nuvem de fumo espesso, tornando o ar do exterior irrespirável. O índice de qualidade do ar, que mede a poluição atmosférica, chegou mesmo a atingir valores mais do que dez vezes o considerado perigoso" descreve.

Por isso, os habitantes da cidade têm sido aconselhados a "ficarem em casa nos dias de maior fumo ou, se não puderem, a usarem máscaras e evitarem fazer actividades físicas no exterior".

Regras que Catarina Barroso e a sua família tiveram de passar a seguir e a introduzir no seu quotidiano, nestes últimos tempos.

"Nos dias mais complicados, ficámos em casa. Antes do Natal, houve dias em que a minha filha mais velha não foi ao infantário e, nos dias em que foi teve de ficar sempre dentro da sala, não podendo ir ao recreio por falta de qualidade do ar", exemplifica.

Foto: AFP

Negação das alterações climáticas

O verão, na Austrália, só termina daqui a dois meses. Mas a época de incêndios começou ainda na primavera, em setembro passado.

Antes disso, comandantes dos bombeiros e responsáveis pela prestação de socorro em situações de emergência, suportados por informação técnica especializada, alertaram o governo para um cenário influenciado pelas alterações climáticas, antecipando que os fogos desta estação quente seriam muito diferentes do normal e com consequências imprevisíveis.

Foto: AFP

Em maio de 2019, um grupo de 22 antigos responsáveis de serviços de emergência, liderados pelo antigo comissário dos bombeiros e socorro de Nova Gales do Sul, Greg Mullins, escreveu ao primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, a alertar para um panorama de "catástrofe crescente com fenómenos meteorológicos extremos", pedindo um consenso aos políticos para que, entre outras coisas, reconhecessem a necessidade de serem adquiridos "meios de combate nacionais", como aviões de grande porte que permitissem lidar com uma ameaça em larga escala.

O grupo, designado de 'Emergency Leaders for Climate Change' (numa tradução livre, 'Líderes de Socorro para as Alterações Climáticas') solicitava uma reunião aos governantes, que tardaria a acontecer e que motivaria nova carta em setembro.

"Aparentemente, o ministro Taylor, ou talvez o seu gabinete, não entenderam a urgência desta questão. Devo assumir que esta resposta e os meses de atraso no contacto do senhor Taylor, que, na melhor das hipóteses, o ministro parece não estar interessado no que os Líderes de Socorro têm a dizer", referia a carta de Greg Mullins.

Acusado de desprezar os alertas dos especialistas sobre o impacto das alterações climáticas e de pouco fazer para as combater, o primeiro-ministro australiano tem sido alvo de fortes críticas, nos últimos meses, que se agravaram com o facto de se ter ausentado do países em dezembro, para ir de férias para o Hawai, e por ter aceitado manter o fogo-de-artifício na noite de passagem de ano, em Sydney.

"O que esta a acontecer na Austrália é algo a que nunca assistimos antes, com áreas ardidas maiores que alguns países da Europa", afirma Catarina Barroso, sublinhando que se estima que "já tenham morrido perto de 500 milhões de animais, contando apenas mamíferos, aves e répteis", e perdido "cerca de 1400 habitações e mais de 20 vidas humanas".

Foto: AFP

Comparando com o que aconteceu em Portugal, no ano de 2017, com os incêndios de Pedrogão Grande, em junho, e no Centro do país, em outubro, que causaram 115 mortos, o número de vítimas mortais a lamentar em território australiano é inferior. Porém, as autoridades não descartam que esse número possa vir a aumentar, à medida que aos incêndios avançam para a fase de rescaldo e põem a nu a destruição.

Em contrapartida, "a área ardida e as perdas de vida selvagem e biodiversidade são muito superiores. Teme-se que estes números cresçam muito mais".

Foto: AFP

Catarina Barroso dá um exemplo que esclarece bem a dimensão do problema naquele país de tamanho continental, para quem a ele assiste, praticamente nos seus antípodas. Na última semana, "as autoridades mandaram evacuar uma zona que corresponderia, em Portugal, a área entre Aveiro e Lisboa".