Prémio franco-alemão de Direitos Humanos para Mahsa Amini e mulheres iranianas

A coragem das mulheres iranianas em sair à rua em protesto para desafiar o regime do Irão não está a passar despercebida pelo mundo.

Depois das mulheres do Irão terem recebido na quarta-feira a menção especial de "heroínas do ano" pela revista Time, que aplaude o seu movimento de "luta pela liberdade" com uma reportagem ilustrada por três mulheres retratadas de costas, é agora a vez de uma distinção europeia.

Irão não é o mesmo desde "revolução das mulheres" Retratos do Líder Supremo Ayatollah Ali Khamenei foram queimados, as mulheres saíram às ruas sem véu, manifestantes desafiaram as forças de segurança e a polícia da moralidade acabou. A revolução não vai parar.

Mahsa Amini e as mulheres iranianas foram galardoadas com o Prémio franco-alemão para os Direitos Humanos e o Estado de Direito 2022, anunciaram os ministérios dos Negócios Estrangeiros dos dois países.

A morte de Amini em setembro, depois de ter sido detida por não usar corretamente o lenço islâmico, desencadeou uma ampla onda de protestos no Irão contra o regime dos ayatollah e pela liberdade das mulheres e da população em geral.

"Este prémio comemora a vida dos manifestantes mortos e executados, incluindo dezenas de crianças", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros francesa, Catherine Colonna, numa mensagem de vídeo. "Também celebra o impulso vital que a morte de Mahsa Amini trouxe à vida no Irão", acrescentou.

Colonna elogiou as "mulheres iranianas que defendem a liberdade" e salientou que o slogan dos protestos dos últimos meses - "mulher, vida, liberdade" - é "um slogan universal que fala a toda a humanidade".

"A França e a Alemanha estão determinadas a continuar a acompanhar as mulheres e os homens iranianos na sua justa luta", mas também trabalharão "para assegurar que não haja impunidade para os perpetradores da repressão", afirmou.

A ministra alemã, Annalena Baerbock, recordou na mesma mensagem conjunta que Amini tinha 22 anos e que, nos últimos meses, mais de 450 pessoas foram mortas pela violência do regime na onda de protestos gerados pela morte da jovem mulher, com mais de 18.000 pessoas presas.

O prémio também reconhece o trabalho de outros 14 ativistas dos direitos humanos de países como a Síria, Bielorrússia, Sudão e Costa do Marfim.

"Juntamente com os nossos amigos franceses, estamos ao lado destes homens e mulheres corajosos. Pela dignidade, liberdade e direitos humanos", disse Baerbock.





Com Lusa*

