Prefeito do Rio de Janeiro preso por suspeitas de corrupção

Marcelo Crivella é suspeito num caso de de tráfico de influências.

A apenas nove dias de deixar o cargo, o ainda prefeito carioca Marcelo Crivella foi detido "para prestar esclarecimento", na sequência de uma operação conjunta do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil, na manhã desta terça-feira. O conservador que nunca escondeu o embaraço e o desagrado que lhe provoca o Carnaval é suspeito num caso de tráfico de influências. Desencadeada em março, a investigação que surge na sequência da Operação Hades detetou irregularidades na Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur).

Citado pela imprensa local, o Ministério Público confirmou, entretanto, que realizou uma operação "para cumprir mandados de prisão contra integrantes de um esquema ilegal que atuava na Prefeitura do Rio", mas que, pelo caso se encontrar em segredo de Justiça, não poderia acrescentar mais detalhes. A acompanhar o momento em direto, a TV Globo avança que outras seis pessoas foram detidas para interrogatório, incluindo um empresário carioca tido como peça chave no desenrolar do esquema de corrupção.

Vão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e corrupção passiva.

"QG da Propina"

Divulgada ainda em setembro, uma investigação do El País Brasil já tinha dado conta das suspeitas que recaiam sobre o homem que, ao fim de dois mandatos, não conseguiu ser reeleito para o terceiro nas eleições municipais do mês passado. Crivella estará acusado de liderar o esquema "QC da Propina". Motivo até da abertura de um processo de destituição na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a troca de favores entre o município e a RioTur incluem a falsificação das contas e a atribuição de cargos.

Segundo a investigação, mesmo sem exercer qualquer cargo na Câmara municipal, o empresário Rafael Alves costumava organizar palestras na Cidade das Artes, numa sala ao lado do irmão Marcelo Alves, que foi presidente da Riotur. A operação chama-se QG da Propina é uma referência à sala onde decorriam os eventos.

Como recorda o jornal, num vídeo gravado durante uma operação de busca e apreensão em sua casa dele, Crivella é surpreendido a informar o empresário Rafael Alves e a avisá-lo que os agentes seguiriam para a Riotur, que Alves preside. Na ordem de prisão desta terça-feira, a juíza Rosa Helena Guita diz que na época "a subserviência de Crivella a Rafael Alves era assustadora".

Perseguição política

A dias de passar o cargo ao recém eleito, Eduardo Paes, Crivella falou aos jornalistas à porta das instalações da Polícia Civil. Diz-se vítima de uma "perseguição política" e clama por "justiça".

"Lutei contra o pedágio ilegal injusto, tirei recursos do carnaval, negociei o VLT, fui o Governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro", disse por volta das 6h35, antes do arranque do primeiro interrogatório judicial.





