Trigo, milho e óleo de girassol foram alguns dos produtos que encareceram significativamente devido à guerra na Ucrânia.

Mundo 2 min.

Inflação

Preços mundiais dos alimentos bateram recordes em 2022

AFP Trigo, milho e óleo de girassol foram alguns dos produtos que encareceram significativamente devido à guerra na Ucrânia.

Trigo, milho, óleo de girassol: com a guerra na Ucrânia, os preços mundiais dos alimentos atingiram os seus níveis mais elevados de sempre em 2022, disse esta sexta-feira a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla inglesa).

O índice de preços dos alimentos da FAO, que acompanha as alterações nos preços internacionais de um cabaz de produtos essenciais, continuou a cair pelo nono mês consecutivo, recuando aos 1,9% em dezembro e ficando, mesmo, abaixo do seu nível de há um ano.

Produtos alimentares sofrem grande aumento no Luxemburgo Desde há 15 anos que o custo do cabaz alimentar não aumentava tanto, como em outubro. Saiba quais os alimentos que estão muito mais caros.

Em março passado, os preços mundiais dos alimentos atingiram "níveis recorde", de acordo com a FAO, uma vez que a invasão russa da Ucrânia perturbou os mercados e aumentou o risco de uma crise alimentar global.

"Os preços mundiais do trigo e do milho atingiram níveis recorde durante o ano", disse a agência da ONU, argumentando que a Ucrânia é um grande produtor tanto de cereais como de óleo de girassol.

O valor médio do índice FAO de preços dos óleos vegetais também atingiu um valor recorde para o ano, enquanto que os da carne e produtos lácteos atingiram mesmo "os seus níveis anuais mais elevados desde 1990".

Os preços dos alimentos têm vindo a baixar, desde abril, há nove meses consecutivos.

Preços "permanecem em níveis elevados"

O índice FAO de dezembro fixou uma média de 132,4 pontos, um recuo de 1% em relação ao seu nível de dezembro de 2021. "Contudo, para 2022 como um todo (...) o índice atingiu uma média de 143,7 pontos, 14,3% superior ao valor médio para 2021", acrescentou a FAO.

"É bom que os preços dos alimentos estejam a acalmar após dois anos muito voláteis", disse em comunicado Máximo Torero, economista chefe da FAO acrescentando que é importante "permanecermos vigilante e concentrarmo-nos em aliviar a insegurança alimentar global".

Aumento de 18%. Pão "mais caro do que nunca" na UE Segundo o Eurostat, a Hungria foi o Estado-membro onde o preço do pão mais aumentou, em agosto, enquanto o Luxemburgo ficou abaixo da média da UE com a terceira menor subida.

"Os preços mundiais dos alimentos permanecem em níveis elevados, com muitos produtos essenciais perto de níveis recorde, os preços do arroz a subir, e muitos riscos associados a fornecimentos futuros", assinalou.

O índice de preços dos óleos vegetais, que desceu 6,7%, liderou o declínio mensal em dezembro. Caiu ao seu nível mais baixo desde fevereiro de 2021, com os preços do óleo de palma, soja, colza e girassol a caírem todos em dezembro.

O índice FAO de preços dos cereais, com exceção do arroz, caiu 1,9% em comparação com novembro, devido ao aumento da oferta de trigo após as colheitas no hemisfério sul e a uma queda nos preços mundiais do milho,.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.