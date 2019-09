Preço do petróleo sobe mais de 10% depois dos ataques com drones

Os ataques com drones que atingiram a mais importante refinaria do maior exportador de petróleo do mundo provocaram a subida dos preços no mercado depois da Arábia Saudita ser obrigada a parar metade da sua produção.

A cotação de Brent, a referência na Europa do crude, subiu 10,5% no mercado de Londres, como resultado dos ataques deste fim de semana contra a indústria petrolífera da Arábia Saudita, o maior exportador e segundo maior produtor do mundo, depois dos Estados Unidos. O petróleo da International Exchange Futures, para entrega em novembro, foi cotado no início da sessão desta segunda-feira em 66,56 dólares, quando era de 60,23 dólares na sexta-feira.



Os preços do petróleo dispararam depois dos ataques com drones pelos rebeldes Huthi, do Iémen, a Abqaiq, a maior refinaria do mundo e ao campo petrolífero de Khurais levando à interrupção de metade da produção diária saudita. Ou seja, 5,7 milhões de barris.

A gigante petrolífera Aramco, a maior do mundo, anunciou que vai levar várias semanas a reparar as instalações, o que levanta receios sobre as consequências que isso possa vir a ter sobre o fornecimento mundial de petróleo.

A Arábia Saudita tem 188 milhões de barris armazenados que podem servir durante várias para diminuir o impacto dos ataques. De acordo com o El País, uma fonte do setor citada pela Reuters afirmou que as exportações seriam garantidas nas próximas semanas precisamente graças ao stock dividido entre o próprio território saudita e os depósitos do Japão, Holanda e Egito. Confrontado com a escalada de preços, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou o uso das reservas de petróleo do país para garantir o abastecimento mundial se necessário.

Segundo o Financial Times, Riade também está em contato com vários membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no sentido de aumentarem temporariamente a produção até que os sauditas restabeleçam a sua. Entre os países da OPEP, a Arábia Saudita é o primeiro produtor, seguida pelo Iraque, Irão, Emirados Árabes Unidos e Kuwait.

Trata-se já do terceiro ataque em cinco meses. Riad, que respondeu com bombardeamentos a alvos do grupo, anunciou que as chamas tinham sido controladas. As instalações bombardeadas ficam a mais de mil quilómetros da região do noroeste do Iémen sob controle dos huthis, o que significa um salto importante na capacidade da resistência, acusada pela Arábia Saudita de ser um instrumento do Irão. Os ataques com drones nunca tinham conseguido chegar tão longe.

Os rebeldes dizem agir em resposta aos bombardeios aéreos da coligação militar liderada pela Arábia Saudita, que desde 2015 tenta desalojar a resistência de Sanaa, capital do Iémen. A intervenção transformou a guerra civil iemenita num conflito regional, alimentado pela rivalidade entre Riade e Teerão. Enquanto isso, os ataques sauditas afundaram o Iémen na maior crise humanitária do mundo, segundo a ONU.

