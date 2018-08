Há 50 anos, tropas e blindados de países do Pacto de Varsóvia, liderados pela União Soviética, acabaram com a vontade de mudar manifestada pelos checoslovacos. Era o fim do período que passou à História como Primavera de Praga.

Praga foi livre. E depois deixou de o ser

Václavské náměstí , centro de Praga, 21 de agosto de 1968. O chão da Praça Venceslau estremece à passagem de tanques e camiões soviéticos sob o olhar incrédulo dos checoslovacos. Nos dias que se seguem, haverá imagens guardadas para sempre, entre dirigentes derrubados, presos políticos, inocentes mortos, o esmagamento de um sonho de liberdade. Na estátua de São Venceslau, uma faixa faz um apelo desesperado: "Soldados soviéticos, escutem: queremos o socialismo, não a ocupação, nem a prisão dos nossos legítimos representantes". Muita gente corre atrás dos blindados, arremessa pedras e cocktails molotov. Mostram-se cartazes onde se lê algo como "Voltem para casa, não precisamos da vossa ajuda". Outros agitam bandeiras do país, sobem aos veículos e crivam de perguntas os soldados. Há quem circule de carro ou em motos, sempre com orgulhosas bandeiras bem altas. Aos poucos vão percebendo que é o fim da Primavera de Praga, um movimento reformista que, durante sete meses, conduzido pelo primeiro secretário do Partido Comunista, Alexander Dubček, nomeado em janeiro como sucessor de Antonín Novotný numa fase de crise económica, liberta o país do nó sufocante exercido pelo domínio soviético no leste europeu.



Num processo que está apenas no começo, 250 mil soldados de países do Pacto de Varsóvia (Bulgária, Polónia e Hungria, sob liderança da União Soviética) e dois mil tanques invadem Praga - à medida que os dias passam, vão chegar aos 750 mil soldados e a seis mil blindados. Haverá 137 mortes, repressão, tortura, violência, um país subjugado. Ao longo de mais de duas décadas, a URSS irá impedir que uma experiência do género se repita, ocupando o país até à libertação do final da década de 80 com a Revolução de Veludo, num contexto de derrocada dos regimes da órbita soviética. Pelo caminho vai ficar o socialismo de rosto humano que Alexander Dubček, próximo de intelectuais como o dramaturgo e poeta Václav Havel, pretendia para o país. Viajar passou a ser menos complicado para os cidadãos, leis repressivas foram atenuadas, outras entidades políticas autorizadas, um governo multipartidário recebeu luz verde.



O império contra-ataca

O ponto culminante, que levou a liderança soviética de Leonid Brezhnev a escolher a violência da ocupação como caminho, foi o fim da censura e o apoio à liberdade de expressão. "Quando forças hostis ao socialismo tentam mudar o rumo de algum país socialista na direção do capitalismo, isso não é apenas um problema desse país, mas um problema comum a todos os países socialistas", afirmou Brezhnev. Dubček voaria até Moscovo, procurando evitar que mais cidadãos checoslovacos fossem mortos, e acabaria por ser quase um fantoche do Kremlin até à sua substituição no ano seguinte – haveria de trabalhar no departamento de florestas até voltar à ribalta política já em democracia como líder do parlamento e, mais tarde, do partido social-democrata eslovaco (morreria em 1993, num acidente de viação que ficou mal esclarecido, considerado algo mais do que um acidente por defensores de teorias da conspiração).

Não era a primeira vez que a URSS usava a força para controlar a vontade de mudar manifestada por um povo. Em 1956, depois de a Hungria anunciar a retirada do Pacto de Varsóvia, tropas e blindados soviéticos invadiram as ruas de Budapeste e devolveram o poder a quem obedecia cegamente às suas ordens.

Reagindo ao sufoco do controlo soviético, cerca de 300 mil checoslovacos vão fugir do país e viver um exílio sempre doloroso e saudoso. Em janeiro de 1969, o jovem estudante Jan Palach irá transformar-se num símbolo trágico da resistência ao imolar-se pelo fogo na Praça Venceslau - o seu funeral será, em simultâneo, uma enorme manifestação de pesar com milhares de pessoas em desfile no acompanhamento ao cortejo fúnebre, mas também uma demonstração contra o regime. Sob vigilância e perseguição policial, a lutar sempre, sem desistir, batalhando pela liberdade apesar da repressão, os opositores prosseguem um caminho recheado de armadilhas. Até que, em 1989, Václav Havel retoma o trilho brutalmente interrompido e, a partir do movimento Carta 77, um texto crítico contra o governo ditatorial e que, além do próprio Hável, reuniu nomes como Jiří Němec, Václav Benda, Ladislav Hejdánek, Jan Patočka, Zdeněk Mlynář, Jiří Hájek, entre outros, é construída a base política que irá entregar a liberdade a quem tanto sofreu por ela: o povo. Em novembro de 1989, milhares de pessoas protestam nas ruas de Praga contra mais uma ação de repressão da polícia a uma manifestação estudantil. O protesto aumenta de dimensão e, no final do mês, o líder comunista, Gustáv Husák, renuncia ao cargo de presidente e anuncia o primeiro governo formado com outros partidos. No final do ano, Dubček é eleito líder do parlamento e Hável será escolhido como presidente do país.



Já nos anos 90, Mikhail Gorbachev, último líder da União Soviética, responsável pela Perestroika (reestruturação) e Glasnost (transparência), símbolos das políticas de liberalização que abriram caminho às reformas no país e, por arrastamento, em toda a Europa de leste, reconheceu nos anos 90 como "um erro" a intervenção de 1968 e pediu desculpa em nome de todos os países do Pacto de Varsóvia cujas tropas se associaram ao esmagamento da Primavera de Praga. Mas já nada apagava o sofrimento e a repressão que foram impostos aos checoslovacos durante mais de duas décadas.



