Guerra na Ucrânia

Pró-russos de Lugansk dizem ter feito oito mil prisioneiros ucranianos

Nas últimas 24 horas as tropas de Moscovo atacaram 41 localidades na região de Donbass.

Cerca de oito mil soldados ucranianos foram feitos prisioneiros na região do Donbass, leste da Ucrânia, pelos separatistas pró-russos, disse esta quinta-feira Rodion Miroshnik, o "embaixador" na Rússia da autoproclamada República Popular de Lugansk.

"Há muitos prisioneiros. É evidente que há mais no território da República Popular de Donetsk, mas nós [Lugansk] também temos bastantes, sendo que o número ronda atualmente os oito mil", disse Miroshnik citado pela agência russa TASS. "São muitos e literalmente há centenas todos os dias", acrescentou.

As milícias pró-russas de Donetsk e Lugansk - duas regiões separatistas na Ucrânia que a Rússia reconheceu como independentes antes de lançar a campanha militar em território ucraniano que começou no passado dia 24 de fevereiro - e as tropas de Moscovo têm bombardeado intensamente a região de Donbass.

Nas últimas 24 horas atacaram 41 localidades, tendo provocado a morte a seis pessoas, disseram as forças ucranianas no leste do país.

De acordo com as últimas informações de Kiev, as forças da Rússia avançam, sobretudo, em direção de Liman (Donetsk) e Severodonetsk (Lugansk). Severodonetsk é um ponto administrativo e estratégico do ponto de vista da logística militar que a Rússia pretende isolar do resto da Ucrânia.

