Viagem Relâmpago

Príncipe Harry e Meghan apelam à paz na Ucrânia numa visita aos Países Baixos

AFP O casal passou o fim-de-semana em Haia, na abertura dos jogos Invictus, idealizados pelo príncipe Harry para os soldados de guerra. Apelaram à paz na Ucrânia e ainda visitaram de fugida a Rainha Isabel, em Inglaterra.

Foi a primeira aparição pública como casal, na Europa, do príncipe Harry e Meghan desde que se afastaram da família real britânica há dois anos, estando a viver no Estados Unidos.

O casal esteve este fim-de-semana em Haia, nos Países Baixos, por uma causa muito querida do filho mais novo do príncipe Carlos e Diana: os Jogos Invictus, evento desportivo ligado aos Paraolímpicos e destinado aos soldados feridos na guerra idealizado pelo próprio príncipe.

E as palavras do príncipe Harry na cerimónia de abertura da quinta edição deste evento, em Haia, sexta-feira, foram para os soldados da Ucrânia.

Apoio à Ucrânia

A equipa ucraniana, que se deslocou a Haia apesar da invasão russa do país a 24 de Fevereiro, recebeu uma ovação de pé perante uma audiência emocionada, na cerimónia de abertura. "Nunca é demais sublinhar a vossa coragem e a vossa escolha de vir e estar aqui", declarou o príncipe Harry.

A equipa ucraniana revelou ao neto da Rainha Isabel, na véspera da cerimónia, a razão porque marcou presença nestes Jogos Invictus. "Este é um palco mundial e viemos não apenas para mostrar a nossa força, mas para dizer a nossa verdade", revelou o príncipe Harry na cerimónia. Neste domingo de Páscoa apoiaram as equipas na competição na cidade holandesa.

Também Meghan Markle, a atriz norte-americana casada com Harry subiu ao palco para apoiar a equipa ucraniana. "Slava Ukraini"!, Salvem a Ucrânia!", pediu.

Na cerimónia, o príncipe Harry entregou as primeiras medalhas aos vencedores do evento de habilidade de condução, ganho pela França.

Mensagem "para o mundo"

O Príncipe, que serviu no Exército Britânico no Afeganistão, confessou o quão profundamente comovido ficou por testemunhar a morte e os ferimentos que mudaram a vida dos soldados, enquanto esteve destacado no Afeganistão, e o pesar e tristeza que o acompanharam.

Uma experiência que o levou a criar estes Jogos como forma de aproveitar o desporto para inspirar a recuperação, apoiar a reabilitação e reconhecer o papel crucial desempenhado pela família e amigos.

Esta quinta-edição do concurso realiza-se na cidade de Haia, sede dos tribunais internacionais de Justiça, nas "margens da justiça internacional e da paz", lembrou Harry. O local, declarou "não poderia ter sido mais apropriado para a mensagem que queremos transmitir ao mundo".

"As vossas histórias inspiram as pessoas a acreditarem em si próprias, as vossas ações provam que o impossível é de facto possível", frisou o neto da Rainha Isabel II. Referindo-se ao seu filho mais velho Archie, Harry disse, comovido, que "nada faria a sua mãe e eu mais orgulhosos do que vê-lo ter o carácter que hoje vemos aqui diante de nós".

Os Jogos Invictus, realizados pela primeira vez em Setembro de 2014, em Londres, são muito queridos para Harry e Meghan. Foi na edição de 2017, em Toronto, que o príncipe fez a sua primeira aparição com a então atriz americana. No ano seguinte, estiveram presentes em Sydney, poucos dias após o seu anúncio de gravidez.

Visita relâmpago à Rainha Isabel

Harry, 37, e Meghan, 40 anos aproveitaram a viagem à Europa para uma visita relâmpago à Rainha Isabel II, em Londres, a avó do príncipe que celebra o seu 96º aniversário no próximo dia 21 abril, quinta-feira.

O Príncipe Harry foi acusado no mês passado pelos tablóides britânicos de "desdenhar a Rainha" ao decidir não viajar para o Reino Unido para assistir a uma missa em memória do seu avô Príncipe Filipe, marido de Isabel II, que morreu há um ano.

