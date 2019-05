Vários dirigentes do PSOE só põem essa hipótese em cima da mesa se for imprescindível para a estabilidade "contra a ofensiva da direita".

Mundo 2 min.

Possível governo de coligação entre PSOE e o Podemos ganha força em Espanha

Vários dirigentes do PSOE só põem essa hipótese em cima da mesa se for imprescindível para a estabilidade "contra a ofensiva da direita".

De acordo com o jornal espanhol El País, a complexa geometria parlamentar saída das últimas eleições legislativas e a pouca abertura do Ciudadanos para negociar estão a empurrar Pedro Sánchez para uma solução que rejeitou várias vezes nos últimos tempos: um possível governo de coligação entre o PSOE e o Podemos.

Diz o jornal espanhol que a relação entre os dois partidos está no seu melhor momento. Depois do pacto alcançado para a presidência da mesa do Congresso dos Deputados, os dois estão a ponto de fechar as negociações para apresentar um governo de coligação na Comunidade Valenciana. No próximo domingo 26 e maio, para além das eleições europeias, realizam-se também eleições municipais e autónomas em Espanha que podem exigir entendimentos para estabelecer maiorias estáveis nas autarquias e governos regionais. O encontro realizado entre Pedro Sánchez e Albert Rivera, presidente do Ciudadanos, foi um balde de água fria para o PSOE que entende agora ser impossível qualquer ajuda deste partido.

As fontes consultadas pelo El País afirmam que não vai haver negociações até domingo, dia de eleições. Só depois se saberá a força de cada partido a nível local e regional. O PSOE mantém, contudo, a vontade de formar um governo solitário com o apoio da esquerda, tal como acontece em Portugal. embora a insistência do Podemos e a necessidade de ter um bloco estável de apoios no parlamento comece a fazer ceder Pedro Sánchez. Nesse sentido, já se preparam opções e estudam-se modelos de coligações noutros países e autonomias e de que forma se podem distribuir pastas ministeriais.

Numa entrevista publicada recentemente pelo eldiario.es, o secretário-geral do Podemos, Pablo Iglesias, destacou que prefere um governo de coligação do que um pacto para toda a legislatura porque "asseguraria mais estabilidade parlamentar". O líder do partido entende que seria uma garantia de "maior proteção dos direitos sociais e uma implementação de políticas públicas na direção da justiça social". Ao site espanhol, não descartou mesmo a possibilidade de fazer ele próprio parte do futuro governo e ocupar o cargo de vice-presidente. "Qualquer pessoa que se apresente às eleições como candidato aspira a governar. Alguém que não tivesse essa vocação de participar num governo creio que não deve ser candidato", afirmou.

Os dirigentes do Podemos tentam convencer os seus aliados de que repetir a coligação que venham a fazer nos municípios e nas regiões pode vir a ser uma referência para a esquerda europeia. O certo é que vários dirigentes do PSOE contactados pelo El País só põem essa hipótese em cima da mesa se for imprescindível para a estabilidade "contra a ofensiva da direita".

Bruno Amaral de Carvalho