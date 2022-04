Imagens de satélite apontam para a possível existência de mais de 200 valas comuns perto de Mariupol, num momento em que a Ucrânia acusa a Rússia de ali enterrar 9.000 civis para esconder o massacre.

Possível existência de mais de 200 valas comuns em Mariupol

Redação Imagens de satélite apontam para a possível existência de mais de 200 valas comuns perto de Mariupol, num momento em que a Ucrânia acusa a Rússia de ali enterrar 9.000 civis para esconder o massacre.

As fotografias divulgadas esta quinta-feira surgiram horas depois do Presidente russo, Vladimir Putin, ter reclamado vitória na batalha por Mariupol, apesar de cerca de 2.000 combatentes ucranianos ainda se encontrarem barricados numa siderurgia.

O fornecedor de imagens de satélite Maxar Technologies divulgou as imagens, que, supostamente, mostram mais de 200 valas comuns numa cidade onde os responsáveis locais ucranianos dizem que os russos têm estado a enterrar residentes de Mariupol. São longas filas de sepulturas que se afastam de um cemitério existente na cidade de Manhush, fora de Mariupol.

O autarca de Mariupol, Vadym Boychenko, acusou os russos de "esconderem os seus crimes militares", retirando os corpos de civis da cidade e enterrando-os em Manhush.

Nove mil pessoas enterradas

Os túmulos podem conter até nove mil mortos, segundo a autarquia de Mariupol, numa mensagem de quinta-feira na plataforma social Telegram. "Os corpos dos mortos foram levados por camiões e, na realidade, simplesmente despejados em montes", disse um assessor de Boychenko, Piotr Andryushchenko, no Telegram.

O Kremlin não reagiu de imediato. Quando foram descobertas valas comuns e centenas de civis mortos em Bucha e noutras cidades à volta de Kiev, após as tropas russas terem recuado, os oficiais russos negaram que os seus soldados tivessem morto quaisquer civis e acusaram a Ucrânia de encenar as atrocidades.

Em comunicado, a Maxar disse que uma análise das imagens indica que as sepulturas em Manhush foram escavadas em finais de março e aumentaram ao longo das últimas semanas.

A vice-primeira-ministra da Ucrânia anunciou que não haverá corredores humanitários esta sexta-feira "por causa do perigo". "Dado o perigo nas rotas de hoje, não haverá corredores humanitários. A todos os que esperam para ser retirados: sejam pacientes, por favor esperem", escreveu Iryna Vereshchuk no Facebook.

Civis conseguem sair

Três autocarros com civis utilizados na evacuação da cidade portuária de Mariupol, chegaram na quinta-feira a Zaporihzhia, cidade no sudeste da Ucrânia, indicou a agência noticiosa AFP.

A maioria dos autocarros transportavam mulheres e crianças, na sequência da abertura de um "corredor humanitário" após vários dias em que estes estiveram bloqueados devido aos combates.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4 Civis fogem de Mariupol na quinta-feira AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Civis fogem de Mariupol na quinta-feira AFP Civis fogem de Mariupol na quinta-feira AFP Civis fogem de Mariupol na quinta-feira AFP Civis fogem de Mariupol na quinta-feira AFP

Quatro autocarros de civis conseguiram deixar Mariupol na manhã de quinta-feira, mas não foi possível confirmar se os veículos que chegaram a Zaporihzhia integravam esta caranava, que deveria percorrer uma distância de 200 quilómetros. A viagem pode prolongar-se por vários dias devido aos numerosos postos de controlo erguidos nas estradas.

Rússia ataca ilha de Khortytsia

De acordo com as autoridades locais, a Rússia disparou dois mísseis contra a ilha de Khortytsia, no rio Dnieperem, em Zaporihzhia. O ataque fez oito feridos.

208 crianças morreram desde o início da guerra

Segundo os dados mais recentes do Parlamento ucraniano, a invasão russa da Ucrânia terá provocado a morte a 208 crianças e ferido 386. Ao todo, são 594 as crianças que foram afetadas pelo conflito, segundo a mesma fonte.

Um morto e dois feridos em queda de avião ucraniano

Um avião de transporte de tropas An-26 da Ucrânia despenhou-se na quinta-feira, durante um "voo técnico" na região sudeste de Zaporihzhia. A queda fez uma vítima mortal e dois referidos, de acordo com a administração regional.

"Hoje às 09:00, um An-26 pertencente à Ucrânia despenhou-se no distrito de Mikhailivka. O avião estava num voo técnico", disse a administração regional no Telegram, acrescentando que, "de acordo com informações preliminares e ainda não confirmadas, o avião atingiu um torre de eletricidade".





