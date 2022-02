Dois treinadores e um futebolista estão retidos em hotéis. Paulo Fonseca está com a mulher e o filho pequeno. Todos ouvem as bombas e não têm como regressar a Portugal. Nelson Monte pede ajuda. O único desejo? Abandonar a Ucrânia.

Portugueses na Ucrânia. O desespero de não conseguir fugir do país

Paula SANTOS FERREIRA Dois treinadores e um futebolista estão retidos em hotéis. Paulo Fonseca está com a mulher e o filho pequeno. Todos ouvem as bombas e não têm como regressar a Portugal. Nelson Monte pede ajuda. O único desejo? Abandonar a Ucrânia.

Os treinadores portugueses Paulo Fonseca e Edgar Cardoso tinham voo marcado para esta quinta-feira de manhã, pelas 10h00, de regresso para Portugal, mas o eclodir da guerra cancelou a viagem.



"Tinha voo marcado para hoje, mas agora é impossível sair daqui, até porque os aeroportos já estão destruídos e o espaço aéreo foi encerrado", contou Paulo Fonseca ao Jornal de Notícias.

Os dois treinadores estão assim retidos na capital depois de uma noite e de um dia marcados pelo som das bombas. “É o pior dia da minha vida”, disse Paulo Fonseca. O treinador estava a passar férias com a mulher, a ucraniana Katherina Fonseca e o filho pequeno em Kiev e preparava-se para regressar a Portugal.

“O meu filho não merecia a guerra”, escreveu Katherina Fonseca na sua conta de Instagram. Para esta ucraniana chocada com a invasão russa no seu país esta quinta-feira é o “dia mais pavoroso” de sempre. “Dor, raiva, raiva, raiva e dor”, desaba na mensagem, escrevendo que, tal como o seu filho, também “as crianças na Ucrânia não mereciam a guerra”.

Já Edgar Cardoso, também casado com uma ucraniana, está sozinho em Kiev. “Felizmente, estou sozinho. A minha família saiu há três semanas e voltou para Portugal”, contou ao site Mais Futebol o coordenador da formação do Shakhtar.

A conversa com o jornalista foi feita ao som dos bombardeamentos. “Ouviu esta?”, perguntava o treinador, confessando que esta madrugada foi tomado pelo desespero. Pelas “quatro ou cinco da manhã comecei a ouvir rebentar as bombas. Entrei completamente em pânico. Não sabia o que fazer”, disse este português antigo treinador do Shakhtar Donetsk.

Paulo Fonseca com a mulher Katheline Fonseca e o filho. D.R.

"Pavor, medo e desejo de sair daqui"

Edgar Cardoso revelava estar mais calmo, mas mesmo assim temeroso: “O que sinto? Pavor, medo e desejo de sair daqui. Mas sair em segurança”. O seu maior desejo é regressar a Portugal.

O mesmo sente Paulo Fonseca, mas também ele não sabe como irá sair de Kiev. "Só resta rezar para que uma bomba não caía junto de nós. Sinceramente, não sei como vou sair daqui", desabafou hoje ao Jornal de Notícias.

De acordo com a CNN Portugal, Edgar Cardoso e Paulo Fonseca e família estão juntos no mesmo hotel aguardando a possibilidade de sair da Ucrânia e viajar para Portugal.

Aos seus amigos, Paulo Fonseca deixou uma mensagem em vídeo no Instagram a partir da varanda do hotel onde se encontra e onde diz que, apesar de tudo, está bem e ainda acredita que a paz vai prevalecer.

Também o jovem futebolista Nelson Monte, de 26 anos, a jogar no Dnipro, não consegue sair da Ucrânia e até já lançou um pedido de ajuda a Portugal. “O que eu mais quero é sair daqui", apelou.

Também ele está retido num hotel a cerca de duas horas da cidade de Dnipro, também bombardeada pelos russos, como a capital Kiev, segundo o seu testemunho à CNN Portugal. Na curta entrevista, aproveitou para lançar um apelo desesperado.

O treinador Edgar Cardoso, coordenador de formação do Shakhtar.

"Se Portugal me puder ajudar"

"O que mais quero neste momento é sair do país, estou com muita dificuldade e se Portugal me puder ajudar... Não sei falar russo, não sei ler ucraniano. O sentimento que temos neste momento é de medo. Quando houve a oportunidade de sair da cidade, arrancámos logo", apelou o futebolista, que é o único jogador português a jogar na Liga ucraniana.

Este jovem não vai esquecer o temor que sentiu esta madrugada quando a Rússia iniciou a guerra na Ucrânia. "Aconteceu por volta das 4h30 da manhã com um estrondo enorme. Quando vim à janela vi muito fumo e fiquei em choque. Menos de dois minutos depois, outra bomba. Liguei para os [jogadores] estrangeiros que viviam no mesmo condomínio, pegámos no carro, fomos até ao centro de estágio do clube e optámos por sair da cidade", relata à CNN Portugal.

Nelson Monte é o único futebolista português a jogar na liga ucraniana.

Esta tarde, Nelson Monte deixou uma mensagem aos muitos amigos que estão preocupados com ele. Por ser impossível responder a todos, Nelson Monte escreve que está bem. "Apesar do clima de tensão, medo e insegurança, estou a tentar arranjar alguma forma de sair do país. Em breve darei notícias, obrigada pelo vosso apoio", escreve o futebolista no Instagram.

Ao final da tarde desta quinta-feira não havia novidades sobre a situação destes portugueses. Atualmente a saída do país só pode ser feita por via terrestre mas, como contou Paulo Fonseca, a capital “está dominada pelo caos” e os “carros nas estradas estão todos parados” e “as filas são enormes”. Também já não há gasolina”. O treinador queria chegar à Polónia para daí partir num voo para Portugal, mas de momento é “impossível”.

