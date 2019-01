O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, vincou esta quinta-feira que “não há nenhum problema com a comunidade portuguesa” na Venezuela e que os portugueses residentes no país não querem sair, mas sim o fim do “impasse político”.

Portugueses não querem sair da Venezuela, querem fim do impasse político, diz MNE

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, vincou esta quinta-feira que “não há nenhum problema com a comunidade portuguesa” na Venezuela e que os portugueses residentes no país não querem sair, mas sim o fim do “impasse político”.

Recordando que, no início da semana, houve assaltos a estabelecimentos portugueses na Venezuela, “mas sem nenhuma sequência”, e que existe um lusodescendente ferido, Augusto Santos Silva notou que, “fora isto, não há nenhum problema”, pelo que “a questão que agora se põe não é ajudar os portugueses a sair da Venezuela”. “Os portugueses, como a imensa maioria dos cidadãos que vivem na Venezuela, não querem sair de lá, querem é sair deste impasse político”, acrescentou.



Venezuela. Parlamento Europeu reconhece Guaidó como "Presidente interino legítimo" Além da votação, foi ainda sugerido aos Estados-membros que agissem da mesma forma enquanto não é possível convocar novas eleições presidenciais.

Já lembrando o ultimato europeu ao Governo do Presidente Nicolás Maduro para a realização de eleições livres na Venezuela, para o qual foi estipulado um prazo de oito dias que termina no fim de semana, o governante disse esperar que a reunião que hoje arranca em Bucareste e que termina na sexta-feira sirva para definir os passos seguintes por parte da UE, caso o apelo não tenha sucesso. Haverá “o reconhecimento [da nova liderança], certamente, e depois consequências do ponto de vista político e diplomático”, referiu.



Venezuela. 35 mortos e 850 detidos nos últimos dias Números foram divulgados por várias organizações não governamentais.

Entretanto, esta quinta-feira o Parlamento Europeu reconheceu Juan Guaidó como o “Presidente interino legítimo” da Venezuela e exortou a UE e os seus Estados-membros a assumirem uma posição semelhante, enquanto não for possível convocar eleições presidenciais. “Na minha opinião, temos de ser credíveis e, portanto, nós dissemos que havia um prazo de alguns dias para que o Presidente Nicolás Maduro pudesse associar-se a este processo e, portanto, esperaremos que esse tempo decorra”, assinalou Augusto Santos Silva.

Guaidó diz que assume controlo de ativos venezuelanos no exterior para evitar “roubo” O autoproclamado Presidente internino da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou hoje que assume o controlo dos ativos do país no exterior, de modo a evitar que o Presidente Nicolás Maduro “continue a roubar” o dinheiro dos venezuelanos.

A crise política na Venezuela - onde residem cerca de 300 mil portugueses ou lusodescendentes - agravou-se com a autoproclamação de Juan Guaidó, na semana passada.

Lusa