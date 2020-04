Além de portugueses, foram encontradas outras pessoas de diferentes nacionalidades, todos a viver num restaurante em condições sub-humanas, a troco do pagamento de 400 euros por mês.

Portugueses confinados em restaurante em Madrid libertados pela polícia espanhola

A polícia espanhola libertou cerca de vinte pessoas, incluindo portugueses, que viviam confinados num restaurante de Madrid em condições sub-humanas e que eram forçadas a pagar 400 euros por mês para morar num espaço de um metro e meio.

A investigação começou quando agentes detetaram que as pessoas residiam dentro deste estabelecimento comercial, que havia cessado a sua atividade. Numa inspeção local, encontraram cidadãos de Portugal, Espanha, Bangladesh, Colômbia, Filipinas, Honduras, Peru e Venezuela.

No restaurante, localizado no bairro de San Blas, em Madrid, cerca de vinte pessoas moravam em espaços de apenas metro e meio, separadas por plástico ou papelão, incluindo dois bebés com menos de um ano de idade.

Estas pessoas pagavam 400 euros por mês e, quando não conseguiam realizar o pagamento, eram submetidos a coação, impedidos de aceder aos serviços básicos, forçavam-nos a dormir em espaços ainda mais pequenos, tendo sido ameaçados de serem infetados com o novo coronavírus.

Viviam dentro do estabelecimento em condições insalubres, amontoados em espaços muito pequenos e inadequados para a habitabilidade, detalhou a polícia.



Proprietários detidos por vários crimes

A proprietária do restaurante e o proprietário do imóvel foram detidos e acusados dos crimes de favorecimento de imigração irregular, coerção e crime contra a saúde pública, disse hoje fonte da polícia espanhola.

Os responsáveis instalaram colchões no balcão do bar, na cozinha ou no quintal, separando cada "quarto" por papelão ou plástico.

No caso de as pessoas não poderem pagar o aluguer, eram impedidas de aceder aos suprimentos básicos e transferidas para espaços ainda menores, como casas de banho pequenas ou até salas frias.

Além disso, para intimidar ainda mais as vítimas, a proprietária do restaurante disse que era portadora do novo coronavírus e tossia e espirrava em pratos e outros itens, à hora das refeições.

O proprietário do imóvel também estava ciente das práticas da dona do restaurante, pelo que também foi detido.

A polícia detalhou que a investigação ainda está aberta e a existência de outras pessoas envolvidas não é descartada porque algumas das vítimas trabalhavam num hostel.

