Portuguesa viu marido morrer à sua frente no ataque terrorista no Sri Lanka

Sílvia Ramos e Rui Lucas estavam a passar a lua-de-mel no Sri Lanka quando o ataque ocorreu. Os sucessivos ataques bombistas deste domingo - que provocaram pelo menos 310 mortos - estão entre os mais mortíferos desde o 11 de setembro.

Sílvia Ramos regressou a casa em Viseu, esta segunda-feira. Ainda está em estado de choque. Este domingo, viu o marido - a única vítima mortal portuguesa das explosões em Colombo, no Sri Lanka - morrer à sua frente. "Disse-me que foi tudo muito rápido", declarou um amigo do casal ao Correio da Manhã. "Contou-me que ele se levantou e pouco depois deu-se a explosão. Ficou muito fumo na sala. Depois conseguiu ver o Rui. Estava morto à sua frente".

Sílvia Ramos e Rui Lucas, de 31 anos, já viviam juntos há vários anos. Na semana passada casaram-se e foram passar a lua-de-mel no Sri Lanka. No Domingo de Páscoa, estavam a tomar o pequeno-almoço no salão do Hotel Kingsbury, em Colombo, onde estavam hospedados, quando as explosões começaram.

Ataques no Sri Lanka. Mortos três dos quatro filhos de milionário dinamarquês Povlsen Anders Holch Povlsen, proprietário do grupo de vestuário Bestseller, estava no Sri Lanka de férias com a mulher e os quatro filhos no momento dos ataques.

O amigo do casal contou ao jornal português que Rui Lucas se levantou da mesa para reabastecer o prato quando tudo aconteceu. O bombista suicida que se tinha infiltrado no hotel, e estava na fila de espera para o pequeno-almoço, entrou na sala e fez-se explodir. Rui Lucas estava mais próximo dele do que Sílvia Ramos que saiu ilesa do atentado. Mas com feridas emocionais que dificilmente irão sarar.

A viúva de Rui Lucas chegou a Portugal na segunda-feira e segundo o amigo do casal, está ainda em “estado de choque” e “fragilizada”. No aeroporto de Lisboa, onde aterrou, Sílvia Ramos tinha a família à sua espera, que a levou diretamente para Viseu. Sílvia Ramos foi dretamente a casa dos pais de Rui Lucas, em Repeses, onde esteve com os sogros durante umas horas. Nos próximos dias, Sílvia Ramos quer ficar “resguardada” em casa, segundo vinca o amigo do casal.

A família espera agora pela trasladação do corpo de Rui Lucas para fazer o funeral e prestar as últimas homenagens. Diligências que estão a ser acompanhadas pelo Governo português, mas ainda sem data prevista.

Para a família e amigos do casal, o que aconteceu “foi um choque brutal”. O Rui “era uma pessoa com um coração enorme, extremamente profissional e muito amigo”, declarou Augusto Teixeira, patrão da vítima, ao Diário de Notícias, salientando que foi “um choque brutal” saber que o seu funcionário foi uma das vítimas dos ataques terroristas naquele país. Rui Lucas era técnico de automação e energia na empresa T&T Multieléctrica, de Augusto Teixeira, há cerca de dez anos e jogou nos escalões de formação do Sport Viseu e Benfica. Rui e Sílvia adoravam viajar.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condenou os ataques no Sri Lanka e já falou com Sílvia Ramos. “O meu pensamento vai em especial para a família da vítima portuguesa e já tive a oportunidade de apresentar as condolências à viúva”, declarou. Também o secretário de estado das Comunidades, José Luís Carneiro, prestou as suas condolências a Sílvia e irá prestar “o apoio devido e indispensável nesta altura”.

Ataques no Sri Lanka. Juncker exprime "tristeza" e "horror" pelas explosões “Foi com horror e com tristeza que tomei conhecimento das explosões no Sri Lanka que custaram a vida a tantas pessoas", afirmou Juncker.

Na fatídica manhã de Domingo de Páscoa, os atentados terroristas mataram 310 pessoas (contabilizadas até esta terça-feira de manhã) e fizeram mais de 500 feridos. A polícia local atribuiu a autoria das explosões a um grupo islamista local, o National Thowheeth Jama'ath, com ligações internacionais, e já deteve mais de 40 pessoas.

No total, ocorreram oito explosões, fazendo desta série de atentados um dos mais mortíferos desde o 11 de setembro, onde 2.977 pessoas morreram. Na capital, Colombo, os ataques aconteceram em quatro hotéis de luxo, um dos quais onde faleceu o português Rui Lucas, e numa igreja católica. Outras duas explosões ocorreram em igrejas católicas, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra no leste do país. A oitava e última explosão teve lugar num complexo de vivendas na zona de Dermatagoda.

