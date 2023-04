Menina estaria, alegadamente, a ser vítimas de maus-tratos.

Espanha

Portuguesa de 12 anos obrigada a casar em Sevilha

Filipa MATIAS PEREIRA O companheiro, também menor, será acusado pelo Ministério Público do crime de maus-tratos.

Uma menina portuguesa de 12 anos foi obrigada a casar com outro menor, no bairro de El Bacie, em Sevilha. O caso aconteceu em março, mas só agora chegou a público através do Diario de Sevilla.

A polícia espanhola acabou por deter o companheiro da menina, que será acusado judicialmente do crime de maus-tratos. Trata-se também de um menor que fugiu de um centro penitenciário para jovens em janeiro.

Ainda segundo com o jornal espanhol, a menina estava longe da família, já que os seus pais regressaram a Portugal depois do casamento que foi celebrado de acordo com um ritual cigano.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades espanholas através do Ministério Público, que alertou para a possibilidade de uma menor estar a ser vítima de maus-tratos por parte do companheiro.

Foi então aberta uma investigação e os agentes da força de segurança confirmaram que havia indícios de agressões.

A menina apresentava "um aspeto físico e emocional lamentável", revelou a polícia, acrescentando que jovem foi encaminhada para um centro de acolhimento na Andaluzia.

O alegado agressor continua detido e será formalmente acusado pelo Ministério Público.

