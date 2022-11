Quatro pessoas morreram e oito ficaram feridas em Torrejon de Ardoz, nos arredores de Madrid.

Espanha

Português suspeito de atropelamento mortal detido em Espanha

Lusa Quatro pessoas morreram e oito ficaram feridas em Torrejon de Ardoz, nos arredores de Madrid.

Um português foi detido no domingo em Espanha por suspeita de atropelamento mortal de quatro pessoas, em Torrejon de Ardoz, arredores de Madrid, tendo sido entregue à Polícia Nacional. Os dois filhos menores que o acompanhavam ficaram com a mãe.

O suspeito foi retirado pela Polícia Nacional espanhola do quartel da Guardia Civil de Seseña, em Toledo, cerca das 19h15, onde esteve detido o dia todo, com dois filhos menores, de 16 e 17 anos, que por sua vez deixaram as instalações acompanhados pela mãe.

O automóvel com o qual ocorreu o atropelamento, um Toyota Corolla cinzento, onde viajavam o pai, os dois filhos e um sobrinho, foi retirado do local por uma grua.

O cidadão português foi detido a algumas dezenas de quilómetros do local do atropelamento, juntamente com dois filhos, que terão tentado fugir após o incidente, que se julga ter sido intencional, de acordo com relatos de vários meios de comunicação social espanhóis.

Após saírem à pressa do veículo, o pai e os dois filhos acabaram por ser interceptados pela Guardia Civil, enquanto um quarto ocupante do carro, o sobrinho do motorista, conseguiu fugir e está a ser procurado na região.

O atropelamento ocorreu cerca das 02h00, quando duas famílias celebravam um casamento cigano no restaurante El Rancho, na Avenida de la Constitución.

Segundo as primeiras investigações realizadas pela polícia, várias pessoas que não foram convidadas e que tinham divergências com alguns dos participantes invadiram o local, provocando uma briga.

No decorrer da luta, em circunstâncias que estão a ser investigadas, um carro com quatro ocupantes atropelou mais de uma dezena de pessoas.

Quatro pessoas morreram, quatro estão gravemente feridas, dois ficaram moderadamente feridas e outras duas são feridos ligeiros, especificaram fontes policiais e da Comunidade de Emergências de Madrid 112, que enviaram várias equipas para o local.

Os mortos são uma mulher de 66 anos e três homens de 68, 37 e 17 anos, todos espanhóis.

Segundo a imprensa espanhola, foram encontradas vários milhares de euros em notas, no carro, sob o assento do condutor.

Quando foi encontrada, a viatura suspeita de envolvimento no atropelamento tinha várias manchas de sangue e encontrava-se muito danificada.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.