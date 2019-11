Ricardo Marques Ferreira, madeirense, vivia na Suíça há dois anos. Polícia já prendeu um suspeito "um homem brasileiro, de 39 anos".

Português morto em hotel foi cabeleireiro de Cristiano Ronaldo

Paula SANTOS FERREIRA Ricardo Marques Ferreira, madeirense, vivia na Suíça há dois anos. Polícia já prendeu um suspeito "um homem brasileiro, de 39 anos".

O português que na sexta-feira foi encontrado morto, esfaqueado num quarto de hotel, em Zurique, era madeirense e já tinha penteado personalidades públicas portuguesas como Cristiano Ronaldo.



Ricardo Marques Ferreira (na foto) emigrara há dois anos para a Suíça, ontem a sua vida foi interrompida de uma forma atroz e muito violenta.

Foi assassinado, com várias facadas no corpo num quarto de hotel, no bairro de Zurique-Albisrieden.

Quando foi encontrado, pelas 14h00, o seu corpo estava em cima da cama, numa poça de sangue, com rastos de sangue pelo quarto onde se sentia um cheiro intenso a álcool.

A morte de Ricardo Marques Ferreira, nascido na Madeira e que em Portugal chegou a pentear várias figuras públicas como a sua conterrânea e designer Fátima Lopes, as apresentadoras Isabel Angelino e Liliana Campos, ou A ex-modelo Fiona, entre outros foi notícia na imprensa pela violência do crime.

O anúncio da identidade do português esfaqueado naquele hotel foi feita esta manhã pela imprensa portuguesa.

Polícia prende suspeito

A polícia de Zurique anunciou esta manhã que já prendeu o suspeito. Trata-se de um “homem brasileiro de 39 anos”, declarou a polícia do cantão de Zurique em comunicado no seu site.

O indivíduo foi detido sábado à noite, na sua residência, após “intensas investigações levadas a cano pela polícia de Zurique”, juntamente com o “Instituto Forense daquela cidade e o Instituto de Medicina Legal da Universidade de Zurique”, acrescenta o comunicado.

As operações de busca e identificação do suspeito foram ainda realizadas em cooperação com a Equipa de Crimes Violentos da Procuradoria. De acordo com a polícia “os motivos do crime” estão ainda a ser investigados”.

Operação em grande escala



Como noticiou ontem o Contacto após a descoberta do crime, a polícia montou uma mega operação de buscas para encontrar o assassino que envolveu mais de uma vintena de agentes e cães polícia, a par com as pericias das equipas forenses ao local do crime e ao corpo do português.

O corpo foi encontrado ontem pelas 14 horas pela empregada de limpeza e a polícia foi chamada de imediato ao local.