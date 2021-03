Na sequência dos mais recentes ataques em Cabo Delgado, foi montada uma ponte área, entre Pemba e Maputo, para retirar 1.300 pessoas.

Português ferido em ataques em Moçambique já foi transferido para Joanesburgo

O português ferido nos ataques de grupos armados à vila de Palma, Moçambique, foi transferido para Joanesburgo, na África do Sul, para tratamento médico.

A notícia, que tinha sido avançada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi confirmada, este domingo, ao final do dia, à agência Lusa, por fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que adiantou que o Governo vai continuar "a acompanhar" a situação do português.

Moçambique/Ataques. PR falou com mulher do português ferido e confirma ferimentos “menos graves” Marcelo Rebelo de Sousa “continua a acompanhar com preocupação a situação no norte de Moçambique, em particular na sequência do ataque terrorista à cidade de Palma, perto de Pemba”.

Ontem, numa nota divulgada na página da Internet da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou a informação, que ele próprio veiculara, de que os ferimentos sofridos pelo português foram “menos graves do que o que se temia inicialmente”.

Em Moçambique foi entretanto montada uma ponte aérea, entre Pemba e Maputo, para retirar do norte do país quase 1.300 pessoas resgatadas sábado, por navio, do distrito de Palma, alvo de ataques armados na quarta-feira.

De acordo com fonte da Total, o grupo responsável pelo projeto de gás natural liquefeito no valor de 20 mil milhões de dólares - o maior projeto de investimento privado em África -, nas proximidades do qual se têm realizados ataques, como o mais recente, a operação decorre até esta segunda-feira e prevê o transporte aéreo, sobretudo, de trabalhadores ligados ao projeto.

A partir da capital moçambicana, situada 1.700 quilómetros a sul da Pemba, os trabalhadores terão acesso a ligações para as suas províncias ou para outros países, no caso de funcionários estrangeiros, acrescentou a mesma fonte.

Entre os trabalhadores, um grupo de portugueses já seguiu no primeiro avião que descolou ontem, ao final da manhã, cerca de três horas depois de o navio Sea Star 1, um 'ferry' da companhia Zan Fast Ferries, ter chegado ao porto de Pemba.

A companhia marítima faz habitualmente ligações entre o território continental da Tanzânia e o arquipélago de Zanzibar e desta vez cumpriu a missão especial entre Afungi e a capital de Cabo Delgado.

ONU alerta para situação humanitária “extremamente crítica” em Cabo Delgado A violência armada naquela região de Moçambique, onde se desenvolve o maior investimento multinacional privado de África, para a exploração de gás natural, está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 560 mil deslocados.

Um segundo navio é aguardado segunda-feira, de acordo com as autoridades portuárias de Pemba, transportando sobretudo população deslocada do distrito de Palma, 200 quilómetros a norte da capital provincial.

O distrito de Palma está sob ataque de grupos armados desde quarta-feira e um número incalculado de pessoas fugiu para a península de Afungi.

Um grupo mais restrito, de cerca de 200 cidadãos de diferentes nacionalidades, refugiou-se no hotel Amarula, de onde muitos foram sendo resgatados por terra e mar para a área controlada pela petrolífera Total. Na sexta-feira à noite, uma das caravanas que saiu do hotel foi atacada e foi confirmada a morte de, pelo menos, sete pessoas.

Segundo a Lusa e a AFP, o número de mortes pode, no entanto, ser mais alto, com a agência francesa a falar, esta segunda-feira, em dezenas de mortos e infraestruturas estatais destruídas.

O ataque que começou esta quarta-feira é considerado o mais grave nas proximidades do projeto de gás, após três anos e meio de insurgência armada na região. E os confrontos na área continuaram ainda esta segunda-feira de manhã, de acordo com duas fontes citadas pela AFP.

O grupo, conhecido como al-Shabaab, já tinha atacado aldeias cada vez mais próximas do local da Total, em dezembro, levando a empresa a suspender o trabalho e a retirar funcionários. O último ataque em Palma aumentou drasticamente os riscos naquele que é o maior investimento privado de África até agora, num dos países mais pobres do mundo.

A empresa francesa de energia, que adquiriu uma participação de 26,5% no empreendimento por 3,9 mil milhões de dólares em 2019, não disse quando poderia retomar as operações, apesar de o Governo ter declarado um perímetro de 25 quilómetros em torno do projeto como uma área especial de segurança.

"A Total confia no Governo de Moçambique, cujas forças de segurança pública estão atualmente a trabalhar para retomar o controlo da área", afirmou a empresa num comunicado este sábado, sem adiantar datas para o regresso aos trabalhos.

