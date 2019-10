Um madeirense residente em Inglaterra, corre risco de vida, depois de ter sido violentamente agredido quando ia às compras com a namorada.

Português em coma depois de ter sido espancado por 15 pessoas

A agressão aconteceu na passada terça-feira, ao final do dia, num beco perto de uma rua com transeuntes a passar, no centro da cidade, segundo informou a polícia local.

Segundo descreve um amigo do jovem agredido ao Diário de Noticias da Madeira, o jovem terá sido rodeado pelo grupo de 15 pessoas e “gritou desesperadamente para a noiva fugir e pedir ajuda”. A noiva também é portuguesa, segundo este amigo.

O madeirense natural do Curral das Freiras, de 32 anos, foi brutalmente agredido, tendo ferimentos graves na cabeça e estando em coma, no Royal Sussex County, em Brighton, segundo as últimas informações disponíveis, noticiadas pelo jornal local ‘Eastbourne Herald’.

O pedido da polícia na pagina do facebook quem tenha informações sobre o caso.

Ataque com "imensas pessoas à volta"

“Este foi um ataque numa altura em que havia imensas pessoas à volta. Queremos ouvir qualquer pessoa que possa ter testemunhado o incidente ou qualquer situação que o possa ter motivado. Temos o número de suspeito que estão a ser ativamente procurados, mas peço que qualquer pessoa que tenha informação no contacte”, declarou o inspetor da polícia Neil Bates, no dia do ataque citado por este jornal.

A polícia está a investigar o caso no âmbito da operação “Netherby”, precisou este responsável policial.

"Muito sangue na cena do crime"

As primeiras notícias do Eastbourne Herald logo a seguir ao ataque, são escassas mas referem-se à violência das agressões.

“Ambulâncias, bombeiros, paramédicos e policiais foram chamados ao beco sem saída perto de Seaside, pouco depois das 18h00”, noticia este jornal.

“Acredita-se que um homem tenha sofrido ferimentos graves pois os transeuntes declaram que há muito sangue na cena do crime”, acrescenta publicando imagens.