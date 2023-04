Filipe Oliveira, natural de Beja, foi encontrado com vida mas não resistiu aos ferimentos.

Português de 20 anos morto à facada em Londres

Um jovem português morreu esfaqueado ao final da tarde de sábado no bairro de Lambeth, no sul de Londres. As autoridades foram alertadas para um esfaqueamento na Norwood Road pelas 17h58 e, quando acorreram ao local, "encontraram um indivíduo com ferimentos de faca dentro de uma loja".

No mesmo comunicado, a London Metropolitan Police acrescenta que "apesar dos esforços dos paramédicos, o indivíduo de cerca de 20 anos morreu no local".

Segundo o Jornal de Notícias, a vítima é Filipe Oliveira, oriundo de Santo Aleixo da Restauração, no concelho de Moura, distrito de Beja. O jovem viveria há vários anos no Reino Unido, para onde os pais terão emigrado.

A família, que acredita que Filipe foi alvo de "um crime sem sentido nem provocação", está a organizar uma campanha de angariação de fundos para poder pagar o funeral.

