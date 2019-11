Família da vítima madeirense está "chocada". Na véspera do crime, na Suíça, tinham estado a falar com o emigrante ao telefone e tudo parecia 'normal'.

Português assassinado no quarto de hotel deixa dois filhos menores

A família do português assassinado num quarto de hotel, em Zurique, na passada sexta-feira está “chocada” com a morte do madeirense de 48 anos.

Ricardo Marques Ferreira, residente na Suíça e cabeleireiro e maquilhador de profissão deixa dois filhos menores, um menino e uma menina, segundo escreve o Diário da Madeira que falou com familiares da vítima.

Na véspera da tragédia familiares de Ricardo Marques Ferreira tinham estado a falar com o português ao telefone e “parecia estar tudo normal”, contou um membro da família ao Diário da Madeira.

“Nada fazia prever esta tragédia”, garantiram familiares a este diário madeirense, contando que “ele sempre foi uma pessoa alegre, vivia para o momento e para os amigos”.

“Apesar de estar longe nunca perdeu o contacto com a família”, frisaram.

A polícia de Zurique anunciou esta manhã ter prendido o suspeito pela morte violenta do português, um “homem brasileiro de 39 anos”.

Contudo, as autoridades ainda não avançaram com as razões que terão levado o suspeito a esfaquear Ricardo Marques Ferreira no quarto de hotel mo bairro de bairro de Zurique-Albisrieden, onde foi encontrado já sem vida e numa poça de sangue na sexta-feira passada, a seguir ao almoço.

“A investigação ainda está a decorrer”, declararam em comunicado.

O Correio da Manhã, avançou hoje com a identidade do português tão violentamente assassinado, contando ser o emigrante Ricardo Marques Ferreira, que em Portugal costumava pentear figuras públicas, e tendo já prestado os seus serviços profissionais a Cristiano Ronaldo.