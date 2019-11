O corpo foi encontrado pela empregada de limpeza. A polícia de Zurique está a desenvolver uma operação em larga escala para encontrar o criminoso.

Português assassinado em quarto de hotel na Suíça

O corpo foi encontrado pela empregada de limpeza. A polícia de Zurique está a desenvolver uma operação em larga escala para encontrar o criminoso.

Um homem português foi sido assassinado ontem, num quarto de hotel, no bairro de Zurique-Albisrieden, em Zurique, estando o caso a envolver uma operação policial de grande escala, para encontrar o assassino.

Serão mais de uma vintena os agentes que investigam diretamente o caso e outros tantos nas buscas.

O corpo foi encontrado ontem pelas 14 horas pela empregada de limpeza e a polícia foi chamada de imediato ao local.

De acordo com informações avançadas pelo jornal local ‘20minuten’ o português terá sido esfaqueado e o quarto estaria cheio de sangue e com um cheiro intenso a álcool.

"A vítima era portuguesa, entre 35 e 40 anos e foi morta com uma faca", declarou uma fonte policial àquele jornal, após as primeiras investigações ao local, e não se conhecendo até agora mais detalhes.

Hoje, sábado, a polícia de Zurique já confirmou tratar-se de um cidadão português embora não queira revelar mais detalhes, noticia, por seu turno, o jornal suíço ‘Neue Zürcher Zeitung’.

Especialistas forenses do Instituto de Medicina Legal estão ainda a analisar o corpo e outros agentes a procurar mais informações sobre as circunstâncias em que este violento crime terá ocorrido.





Fontes contaram ontem aos repórteres do ‘20minuten’ que antes do corpo ser encontrado houve hóspedes que se queixaram do barulho que vinha daquele quarto de hotel. Ali, naquele estabelecimento hoteleiro da Letzigraben os quartos custam cerca de 90 euros a noite, indica o jornal.

Uma equipa de 20 polícias, acompanhados de cães realizou buscas demoradas ao hotel e a todas as zonas em redor.

As ruas do bairro estiveram fechadas durante horas tendo a polícia lançado um alerta pedindo a quem pudesse ter testemunhado algum facto ou tivesse alguma informação relacionada com este caso que telefonasse para o número de apelo da polícia suíça, 044 247 22 11.