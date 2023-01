O homem foi detido no Aeroporto de Sydney e pode enfrentar uma pena de prisão de até 25 anos.

Português apanhado com 1,6kg de cocaína no estômago na Austrália

Um cidadão português foi detido esta semana à chegada ao Aeroporto de Sydney, na Austrália, após funcionários do controlo de segurança encontrarem vestígios de drogas na sua bagagem, revelou a agência noticiosa australiana AAP esta sexta-feira. Depois de realizada uma tomografia, os agentes descobriram as cápsulas, que continham 1,6 kg de cocaína, no estômago do homem.

O homem terá, posteriormente, expelido as cápsulas de forma natural. O português, que viajou de França via Hong Kong, é acusado de traficar droga e pode enfrentar até 25 anos na prisão.

Alguns dias antes, um irlandês de 28 anos também foi acusado de tentar entrar na Austrália com 120 gramas de cocaína.

"Qualquer pessoa que tenha drogas escondidas no seu corpo não só arrisca uma pena de prisão longa, mas também põe a sua saúde e bem-estar em risco", declarou a porta-voz da polícia Carly Smith.

"Não importa de que forma tentam trazer substâncias ilegais para o nosso país, os nossos agentes de controlo de fronteiras estão altamente treinados para identificar anomalias e vão parar-vos à chegada", avisou.

