Portugal vai participar na futura missão de treino da União Europeia com as forças ucranianas.

Ucrânia. Portugal vai enviar forças especiais para a Roménia

A ministra da Defesa disse Helena Carreiras em terras de Salgueiro Maia, Santarém, que se iniciaram os preparativos para o envio para a Roménia de uma Companhia de Atiradores e de um destacamento de forças especiais, como "parte das Atividades de Vigilância Reforçadas" da NATO.

Segundo a ministra, Portugal irá participar na futura missão de treino da União Europeia para a Ucrânia, atendendo às necessidades de formação identificadas pelas forças ucranianas e à "importância da componente terrestre neste cenário de guerra".

"A situação de volatilidade no Leste europeu e a ameaça que a Federação Russa representa a curto e médio-prazo para a segurança de toda a área euro-atlântica, representa uma vertente já acautelada na Diretiva para o Planeamento do novo ciclo de Forças Nacionais Destacadas, que emiti esta semana", afirmou.

Carreiras disse também que as "prioridades estabelecidas refletirão os novos focos de tensão internacional, reduzindo a dispersão em áreas não prioritárias, mas sem esquecer a atenção devida ao Flanco Sul”, como estipula o “compromisso com uma abordagem de 360º à segurança, constante no novo Conceito Estratégico da NATO".

Neste momento, o Exército tem “empenhados 474 militares nas Forças Nacionais Destacadas, em contextos de conflitualidade muito diversos, destacando-se o investimento na estabilização da República Centro-Africana”, disse, realçando “as oportunidades crescentes ao nível de comando que Portugal tem assumido nestas missões internacionais”.





