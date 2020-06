Lisboa, Porto, Coimbra, Londres, Paris, Nápoles, Atenas, muitas cidades australianas e dos EUA. Milhares de pessoas de máscaras em homagem a George Floyd e a lembrar: “Black Life matters”.

Portugal juntou-se ao resto do mundo nas manifestações contra o racismo

Paula SANTOS FERREIRA Lisboa, Porto, Coimbra, Londres, Paris, Nápoles, Atenas, muitas cidades australianas e dos EUA. Milhares de pessoas de máscaras em homagem a George Floyd e a lembrar: “Black Life matters”.

Milhares de pessoas desceram esta tarde algumas das principais ruas de Lisboa numa manifestação contra o racismo denominada “Vidas Negras Importam”, a evocar, de forma pacífica, os protestos que ocorrem nos Estados Unidos. No Porto e em Coimbra decorreram manifestações iguais.

“Black Life matters” foi uma das expressões mais ouvidas na manifestação e muitas pessoas empunhavam pequenos cartazes onde se podia ler “não quero ter medo da PSP” ou “silêncio branco é compactuar”.

A maior parte das pessoas que compõem a manifestação são jovens e a maioria dos manifestantes estava de máscara, mas sem respeitar a distância social imposta pela prevenção da Covid-19.

Em Londres, Nápoles, Atenas, Paris, nas capitais dos estados da Austrália e em Washington decorreram também manifestações idênticas mas cujo número em cada uma foi muito mais elevado. Milhares de manifestantes apelaram contra o racismo e homenagearam o afro-americano George Floyd.



Uma multidão de cidadãos, muitos com máscaras e luvas, concentrou-se na praça em frente ao parlamento britânico, no centro de Londres, enquanto se realizavam manifestações noutras zonas do país.

A comissária da Polícia Metropolitana de Londres, Crescida Dick, tinha avisado que as concentrações com mais de seis pessoas são “ilegais” devido às restrições impostas no combate ao novo coronavírus.



Por seu lado, a ministra do Interior britânica, Priti Patel, apelou à população para não participar em manifestações “pela segurança de todos” numa situação de pandemia.

Também em Itália, várias centenas de pessoas protestaram de forma pacífica junto ao consulado dos Estados Unidos em Nápoles, gritando “Não consigo respirar” para denunciar o assassinato de George Floyd.

Em inglês e italiano, os manifestantes gritaram também “Liberdade!” e “Sem justiça, sem paz” naquele que foi um dos primeiros protestos em Itália de solidariedade com Floyd e contra o racismo.

George Floyd, de 46 anos, morreu em 25 de maio, depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção.

Com Lusa

