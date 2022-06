A Organização Mundial de Saúde estima que haja 780 casos em países não endémicos.

Varíola dos macacos

Portugal é o 3° país com mais casos fora de África

AFP A Organização Mundial de Saúde estima que haja 780 casos em países não endémicos.

Um total de 780 casos confirmados em laboratório de varíola de macaco foram comunicados por 27 países não endémicos, revelou a Organização Mundial de Saúde (OMS) no domingo, reiterando que o risco global era moderado.

É provável que este número seja subestimado devido à informação epidemiológica limitada, e "é muito provável que outros países identifiquem casos e que haja uma maior propagação do vírus", acrescentou a OMS.

Monkeypox, um vírus antigo que se está a espalhar pela Europa Fora dos países africanos foram detetados mais de 550 casos em maio. ONU e associações alertam que vírus não tem género nem orientação sexual e que apesar de não ser, atualmente, um risco para a população em geral pode afetar qualquer sexo.

Foram relatadas poucas hospitalizações, para além do isolamento dos pacientes. Os países não endémicos que notificam mais casos são a Grã-Bretanha (207), Espanha (156), Portugal (138), Canadá (58), Alemanha (57) e França (51 casos). Fora da Europa e da América do Norte, também foram relatados casos - um cada - na Argentina, Austrália, Marrocos e Emirados Árabes Unidos. "Embora o risco actual para a saúde humana e para o público em geral continue a ser baixo, o risco para a saúde pública pode tornar-se elevado se este vírus explorar a oportunidade de se estabelecer em países não endémicos como um patogénico humano generalizado", disse a agência da ONU numa actualização da sua avaliação da doença.

Varíola dos macacos. Luxemburgo vai declarar 21 dias de quarentena para infetados Até ao momento, não há registo de casos no país. Mas o Ministério da Saúde está em alerta.

"A OMS avalia o risco global tão moderado quanto esta é a primeira vez que múltiplos casos e grupos de varíola macaco são relatados simultaneamente em países não endémicos e endémicos", acrescentou. De acordo com a OMS, não foram registadas mortes nos países não endémicos, enquanto os países endémicos são os Camarões, República Centro-Africana, Congo-Brazzaville, República Democrática do Congo, Libéria, Nigéria, Serra Leoa, Gabão, Costa do Marfim, bem como o Gana, onde a doença foi identificada apenas em animais. Nos primeiros sete destes países, foram relatadas 66 mortes nos primeiros cinco meses de 2022.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.